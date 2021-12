Valentina Vignali bellissima con il vestito che esalta le sue curve: la cestista, modella e showgirl augura a tutti buone feste.

La Vignali pare non aver chiesto la bellezza a Babbo Natale, visto che ne ha già da vendere. Conosciuta da tutti per i suoi molteplici talenti, oltre ad essere una giocatrice di Basket la Vignali è anche una modella, showgirl e cantante; in ogni campo è sempre al top e adorata da tutti i suoi fan.

Spessissimo, Valentina mostra sul suo profilo Instagram tutta la sua bellezza, tanto da essere tra le influencer più sensuali del nostro paese; un viso particolare e un corpo da dea le permettono di incantare sempre in qualunque posa.

Questa volta, il nuovo scatto alla vigilia di Natale vuole augurare a tutti i suoi follower delle buone feste, mentre la Vignali appare meravigliosa con un vestito che ne esalta le curve.

Valentina Vignali bellissima a Natale: il vestito rosso esalta la sua silhouette

Slanciata dai suoi più di 180 cm, anche realizzando diversi scatti sensuali per varie riviste Valentina ha messo in mostra un fascino ipnotico; il suo corpo marmoreo da atleta, che spiega il perché faccia anche la modella, lascia sempre tutti senza fiato.

Sul suo profilo Instagram, alla vigilia di Natale, Valentina ha deciso di mostrarsi per augurare buone feste a tutti i suoi follower, facendosi sentire vicina anche in questo periodo.

Più splendida che mai, la Vignali è ritratta con un pomposo vestito rosso che esalta la sua silhouette, mentre sfoggia la consueta chioma mora e degli accessori invidiabili.

“Ultimi giri e via di corsa a casa per il super cenone! Sono praticamente a digiuno da ieri sera, vi lascio immaginare la fame che ho…Come state? Dove passerete il Natale?” scrive la Vignali nella didascalia della foto scattata in quel di Roma, scherzando con tutti i suoi follower.

Pioggia di like al post, con tutti i fan che non soltanto augurano buon Natale alla showgirl, ma ne esalta ancora una volta l’infinita sensualità; “Sei sempre una meraviglia della natura” scrive un fan.

Quando si parla di Valentina, anche il classico cenone della vigilia passa in secondo piano; in attesa di vedere anche come avrà superato le feste la Vignali, che non tarderà a mostrarsi nuovamente al cospetto di tutti i suoi numerosissimi fan, arrivati ormai ad essere quasi 2,5 milioni.