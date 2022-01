Lenzuola: si sente odore di umido? Ecco come rimediare velocemente

Lenzuola, senti odore di umido quando ti stendi a letto? Ecco il rimedio per risolvere velocemente il problema.

L’umida è un grande problema per tantissime persone, specie ovviamente d’inverno, quando le piogge aumentano e le temperature sono più basse; il sole è un grande rimedio contro questa condizione, ma non sempre possiamo beneficiare del suo aiuto.

Anche i panni risentono dell’umidità, specie perché molte volte siamo costretti a farli asciugare all’interno dell’appartamento per via delle condizioni atmosferiche; per evitare la puzza di umido, è sempre bene cercare di farli asciugare all’esterno.

L’odore potrebbe anche essere forte sulle lenzuola: come fare per rimuoverlo? Ecco il rimedio per risolvere velcomenete questo problema.

Lenzuola, come togliere l’odore di umido in maniera facile e veloce: il rimedio

Per risolvere il problema dell’umidità e del cattivo odore, parlando di lenzuola, è bene prevenire invece che curare; lavarle bene e stenderle immediatamente evita il rischio di sviluppare cattivi odori e successivi problemi.

Se nonostante questo però si sente comunque il cattivo odore, si possono utilizzare diversi prodotti naturali per risolvere il problema; durante il lavaggio si può aggiungere del bicarbonato di sodio, capace di assorbire l’umidità ed eliminare l’odore sgradevole.

In alternativa, molto utile durante il lavaggio è il limone, che si può tranquillamente aggiungere al detersivo che solitamente si usa. Per le lenzuola, il miglior sapone in assoluto è forse quello di Marsiglia, dal profumo persistente.

Le parti più a rischio del nostro corredo notturno sono le federe; a contatto col capo e coi capelli, raccolgono spesso del sudore che non fa che peggiorare la situazione in termini di umidità. In questo caso, per il lavaggio si può optare sia per il bicarbonato che, in aggiunta, per l’aceto; a questo punto, immergere le federe ed eliminare la puzza.

Questa soluzione, oltre a togliere il cattivo odore, vi permetterà anche di sbiancare le lenzuola; sconsigliato quindi se state trattando un corredo colorato oppure fatto di un materiale particolarmente delicato.

Per questi casi particolari ritorna ad essere utile il sapone di Marsiglia, da strofinare con delicatezza su tutta la superficie; una volta lasciato agire per una ventina di minuti circa, si può procedere col tradizionale lavaggio.