A gennaio riparte il programma “Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto”. Ecco quali saranno gli ospiti di questa edizione

Parte un grandioso nuovo anno per Flavio Montrucchio. Venerdì 7 gennaio parte Bake Off Italia-Dolci sotto un tetto. L’edizione 2022, è infatti al via e sono pronte numerose novità che renderanno il programma unico e ancora più interessante.

Il programma, in onda da venerdì 7 gennaio, in prima serata su Real Time, è condotto da Flavio Montrucchio che, in un’intervista, ha voluto dare qualche informazione in più su quelli che saranno gli ospiti incredibili di questa edizione.

Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto: ecco chi saranno gli ospiti

In un’intervista rilasciata a Tele Sette, Flavio Montrucchio, conduttore di Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto, ha parlato di quelli che saranno gli ospiti del programma. Secondo l’attore e presentatore italiano, i protagonisti saranno personaggi ben noti al pubblico italiano amante della cucina.

Sono stati fatti anche alcuni nomi di quelli che saranno gli ospiti del programma. Si tratta di Fulvio Marino e Antonella Ricci, chef protagonisti del programma di Antonella Clerici “È sempre mezzogiorno”. Inoltre, “ci saranno i pasticceri Nicola e Mario Fiasconaro – annuncia Montrucchio – e lo chef Vinod Sookar”.

Tra le anticipazioni più entusiasmanti di quello che sarà il programma, Montrucchio rivela che lui stesso metterà “le mani in pasta”. Il conduttore, infatti, si cimenterà ai fornelli: “Sfrutto gli ospiti a mio piacere, realizzando anche qualche ricetta insieme a loro”, ha dichiarato entusiasta.

Secondo il presentatore, sarà un’edizione più goliardica rispetto al passato. Anche lui, infatti, metterà alla prova le sue abilità culinarie. Nell’intervista, infatti, ha dichiarato di cavarsela piuttosto bene ai fornelli e che la cucina è una sua passione.

Secondo le anticipazioni di Bake Off Italia, anche quest’anno la giuria sarà composta da Damiano Carrara, Ernst Knam e Clelia D’Onofrio. Ad ammorbidire i giudici ci pensa lo stesso Montrucchio: “Nessuno dei tre è severo. Dopo anni in giuria si sono rabboniti”.

L’Appuntamento, dunque, è per a venerdì 7 gennaio 2022, alle 21:20 su Real Time. Ci aspetta una nuova stagione di Back Off Italia entusiasmante. Accendete i motori e scaldate i fornelli!