Benedetta Parodi si mostra in tutta la sua bellezza: come ha accolto questo 2022 “zia Bene”, l’amatissima conduttrice.

Il 2021 ci ha definitivamente salutati e, mentre tutti sperano in un anno migliore per quanto riguarda la pandemia, tantissimi volti noti del mondo dello spettacolo hanno augurato a tutti buon anno sui social.

Tra le vip pronte a salutare anche nel nuovo anno i follower del mondo di Instagram c’è anche Benedetta Parodi, apprezzatissima conduttrice diventata famosa per i programmi dedicati alla cucina; “zia Bene”, come viene affettuosamente soprannominata, ha aperto il 2022 mostrando tutta la sua bellezza.

Benedetta Parodi si mostra in tutta la sua bellezza: il 2022 della conduttrice inizia così

Da Mediaset a La7, passando per Rai e Real Time, Benedetta (la minore delle sorelle Parodi) ha conquistato il pubblico con la sua competenza, la sua allegria e il suo sorriso, tutti elementi che hanno aumentato il fascino della conduttrice piemontese.

Mentre anche quest’anno ha guidato la nuova edizione di Bake off Italia, la Parodi ha iniziato dallo scorso settembre il suo programma radio, Benedetta domenica, in onda su Radio Capital; piena di energie anche per questo 2022, Benedetta ha augurato in maniera particolare un buon anno a tutti i suoi follower.

Il nuovo post di Instagram la vede infatti immortalata pienamente in tenuta casalinga, con il pigiama ed una tazza della colazione in mano; senza trucco e senza filtri, la conduttrice si è presentata completamente al naturale davanti al pubblico del social, sfoggiando la sua bellezza acqua e sapone da 49enne.

In molti l’hanno accusata di aver fatto ricorso alla chirurgia plastica, ma vedendo le foto del passato possono essere facilmente smentiti; diverso solamente il naso, che la stessa Benedetta (anche per problemi di salute) ha confessato di aver rifatto.

“Buon 2022 senza trucco e senza inganni..” scrive Benedetta nella didascalia del post, che ha subito totalizzato tantissimi mi piace; con un milione di follower, la Parodi è amatissima anche su Instagram e i fan le dimostrano sempre tantissimo affetto.

Tra i commenti, si leggono infatti solamente complimenti: “Sei fantastica anche senza trucco” scrive una fan, esprimendo il pensiero comune della maggior parte delle persone che hanno commentato la foto, uomini o donne che siano.

Una fan pare anche apprezzare la tazza della Parodi, che possiede uguale lei stessa, un’altra invece sottolinea il fascino della conduttrice con una simpatica battuta: “Ma sei bellissima anche se ti mettono in un frullatore” si legge; tantissimo affetto per Benedetta, che si affaccia a questo 2022 puntando a tanti nuovi traguardi.