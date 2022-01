Alessandra Celentano è davvero irriconoscibile in questa immagine: ecco come si è mostrata la professoressa di Amici.

Nonostante il cognome pesante, (nipote del celebre “molleggiato” in quanto figlia di Alessandro Celentano) Alessandra Celentano ha saputo farsi strada con le sue sole forze, diventando una ballerina professionista di grande fama; dotata di un’enorme talento, una volta diventata coreografa Maria De Filippi l’ha scelta come insegnante di danza per Amici, il suo talent show.

Da diversi anni quindi ormai la Celentano fa parte del programma; sicuramente tra i prof più temuti, Alessandra non si fa di certo scrupoli nel mostrare la sua severità, credendo fortemente nella disciplina e nel duro lavoro.

Sempre composta, la Celentano si lascia difficilmente andare alle emozioni; un nuovo scatto spuntato in rete la mostra però in una versione totalmente inedita, tanto che la professoressa sembra quasi irriconoscibile.

Alessandra Celentano, nella foto è irriconoscibile: sguardo inedito alla professoressa di Amici

Nel corso della sua carriera da ballerina, la Celentano ha danzato per i più grandi coreografi del secolo scorso, impegnandosi al massimo e mostrandosi sempre composta, specie per quanto riguarda la pettinatura.

Anche al talent show di Canale 5 infatti, siamo soliti vederla con i capelli legati, tanto che vederla con la sua chioma al naturale fa sicuramente un certo effetto di sorpresa.

Proprio in questo modo la Celentano si è mostrata in una foto pubblicata sul suo profilo Instagram; in maniera quasi inedita, la professoressa di Amici si è scattata un selfie mostrando i suoi bellissimi capelli sciolti, biondi e pieni di ricci.

“I miei capelli al naturale” scrive Alessandra nella didascalia della foto, dove sfoggia un bellissimo sorriso ancor di più illuminato dallo splendore dei capelli; uno sguardo sicuramente inusuale alla coreografa, che ha scatenato la reazione positiva dei fan, accorsi subito a mettere mi piace alla foto.

Leggi anche –> Miriam Leone: bellissima distesa sul letto, ed il dettaglio non sfugge

Oltre ai like, tantissimi anche i commenti sotto al post della Celentano: quasi tutti esaltano la sua bellezza e i suoi meravigliosi capelli ricci. Insomma, fuori dal programma Alessandra pare avere i suoi ammiratori, anche se spesso ad Amici è al centro delle polemiche; in una delle ultime puntate del 2021, la De Filippi l’ha addirittura etichettata, sempre però in tono scherzoso, “strega” e “str***a”.

Leggi anche –> Dieta: come perdere peso dopo le feste, in un modo che non ti aspetti!

D’altronde, la De Filippi ha molta confidenza con la Celentano: oltre a tenere la cattedra di danza Alessandra si occupa delle coreografie del programma, di cui è una vera e propria colonna portante.