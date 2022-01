Dieta, come fare per perdere peso dopo le feste: ecco il sorprendente modo che non ti aspetti, tutte le informazioni a riguardo.

Le festività natalizie sono probabilmente il periodo più atteso dell’anno da parte di tantissime persone; tra riunioni di famiglia e serate passate in compagnia di amici, il clima è di gioia e serenità.

I pasti abbondanti potrebbero però portare ad un aumento di peso improvviso e inaspettato, creando problemi a chi è solito essere più attento alla linea: come fare quindi per dimagrire dopo le feste?

Attraverso piccoli diverse azioni, è possibile perdere peso anche dopo Natale in un modo che probabilmente non ti aspetti: ecco i suggerimenti per la dieta.

Dieta, perdere peso dopo le feste: ecco come fare in modo facile e inaspettato

Oltre ad iniziare una dieta (che deve essere consigliata da uno specialista del settore) per perdere peso dopo le vacanze natalizie è utile tenere un diario; a quanto pare, un recente studio ha dimostrato come con un quotidiano esercizio di scrittura (anche solo di 15 minuti) sui propri problemi ha portato alla perdita di almeno tre chili da parte delle donne che si sono sottoposte alla sperimentazione.

Scrivere fungerebbe da antistress, aiutando a mantenere l’autocontrollo indirizzando l’ansia verso un’altra fonte; provare per credere. Potrebbe anche essere utile riorganizzare i propri pasti in maniera equilibrata, dando spazio a verdure, proteine e cereali integrali.

Stranamente rispetto a quanto si penserebbe, anche scattarsi un selfie aiuta a livello mentale: è stato dimostrato come chi registrasse i propri progressi con foto durante un programma per la perdita di peso, è riuscito in maniera più semplice a raggiungere il proprio obiettivo. In mano i telefoni!

Tornando a metodi più “tradizionali”, aiuta sicuramente optare per scelte più salutari quando si fa la spesa al supermercato, nonché fare il pieno di proteine e ricordarsi di esporsi alla luce del sole. Riguardo a quest’ultimo caso, è stato dimostrato come le persone che si espongono direttamente alla luce solare al mattino riducano sensibilmente il rischio di aumento di peso, a prescindere da ciò che mangiano.

I raggi del sole al mattino aiutano a sincronizzare il metabolismo e permettono di bruciare grassi in maniera più veloce e anche in modo più efficienti; motivo in più per godersi dei pochi spiragli di sole in inverno.

Per bruciare le calorie è consigliato inoltre abbandonare, dove possibile, la macchina e i mezzi pubblici; sebbene possano farci risparmiare tempo, i mezzi di trasporti ci impediscono di fare l’attività fisica che invece facciamo andando a piedi, così come tanti altri confort di cui beneficiamo quotidianamente (dall’ascensore alla lavastoviglie).

Se la vostra forma fisica vi tormenta, cercate di rimediare con questi piccoli suggerimenti; una vita sana fa stare meglio non soltanto il nostro corpo, ma anche il nostro spirito.