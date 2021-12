Miriam Leone: bellissima distesa sul letto, ed il dettaglio non sfugge

Miriam Leone si mostra bellissima distesa sul letto: il dettaglio messo in mostra dall’attrice non sfugge, veramente da sogno.

Tra le attrici italiane del momento c’è sicuramente lei, Miriam Leone, che grazie alla sua bravura e al suo fascino ha avuto un’ascesa dirompente. Catanese classe ’85, la Leone vince Miss Italia nel 2008 a 23 anni, e da quel momento in poi comincia una brillante carriera nel mondo dello spettacolo.

In tv l’abbiamo vista alla conduzione di varie edizioni di Unomattina, nonché Mare Latino, Danza con me e Le Iene; il suo nome però è maggiormente conosciuto per le performance d’attrice, prima in tv (in serie ad esempio come Distretto di Polizia e Un passo dal cielo), poi soprattutto sul grande schermo.

Sponsorizzando ancora una volta il suo nuovo film, attualmente nelle sale, la Leone si mostra sdraiata sul letto più sensuale che mai; il dettaglio messo in mostra non sfugge.

Miriam Leone bellissima distesa sul letto, appare come in un sogno

Occhi grandi e verdi, uno sguardo penetrante e un corpo statuario slanciato da ben 176 cm; la Leone mischia bellezza ed eleganza, delicatezza e sensualità, tanto che in molti l’hanno eletta a vero e proprio sex symbol del momento.

Dal canto suo, lei ha ben altri pensieri per la testa: a 36 anni pare essersi stabilizzata nella vita privata come in quella lavorativa, essendosi sposata la scorsa estate ed avendo ottenuto ruoli di grande prestigio.

A distanza di qualche mese dall’uscita di Marilyn ha gli occhi neri, Miriam è tornata nelle sale nei panni di Eva Kant, nel nuovo film Diabolik dei Manetti Bros.; nei panni della femme fatale incanta, ed è così entrata nel personaggio che lo cita anche negli scatti postati sul suo profilo Instagram.

Nella nuova foto, l’attrice si mostra completamente distesa sul letto, circondata da lenzuola color panna; con la chioma sciolta biondo platino, la Leone indossa solamente un corpetto intimo che porta un gusto tutto “retrò” allo scatto, enfatizzando tutta la sua bellezza.

“Una rarissima immagine di Eva Kant con i capelli sciolti (giusto per dormire…) @diabolikfilm è al cinema… grazie di esserci e di tutti i bei messaggi che mi state mandando…” scrive la Leone nella didascalia, ricordando al pubblico di andare a vedere la sua performance come Eva Kant al cinema.

Come al solito, l’attrice porta sui social grazia e bellezza, risultando più sensuale che mai; i suoi follower, in visibilio per la visione quasi celestiale che Miriam ha offerto, hanno riempito di like la foto. “Una Lady del 21° secolo, con le fattezze di una splendida ragazza degli anni ’60” scrive un fan nei commenti, cercando di racchiudere in poche parole la meravigliosa bellezza dell’attrice.