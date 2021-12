Charlene Di Monaco: la situazione è difficile, ecco la nota ufficiale

Charlene Di Monaco, la situazione della principessa consorte di Alberto è veramente difficile: ecco la nota ufficiale della casa reale.

La principessa Charlene pare essere sprofondata in un infermo senza fine. Da diverso tempo ormai, combatte grave infezione otorinolaringoiatrica, che l’ha costretta subire tre interventi. Per il suo stato, l’ex-nuotatrice e modella è rimasta per lungo tempo bloccata in Sudafrica, non potendo fare ritorno a Monaco dal marito e dai figli.

Lo scorso novembre, dopo tantissimi mesi, è finalmente riuscita a rimettere piede nel Principato, ma le sue condizioni sono ben lontane dall’essere ottimali, tanto che secondo qualcuno avrebbe già affidato i figli alle cure delle persone a lei vicine; con una nuova nota ufficiale, la casa reale aggiorna sulle condizioni della principessa.

Charlene di Monaco, la situazione di salute difficile della principessa: la comunicazione della casa reale

A quanto hanno riportato nelle scorse settimane alcune importanti testate giornalistiche, la principessa nel suo soggiorno in Sudafrica sarebbe stata ad un passo dalla morte; per sei mesi circa, sarebbe incapace di mangiare cibo solido, e dunque ha passato giorni e giorni con pochissime forze.

A fare chiarezza sulle condizioni di salute della principessa pare ora pensarci lo stesso palazzo monegasco, che ha spiegato come l’ex nuotatrice si stia riprendendo “in modo soddisfacente e rassicurante”, anche se manca ancora molto prima che possa tornare pienamente in forza.

Charlene sarebbe dunque “sulla via del recupero”, molto meglio rispetto a quanto vissuto in Sudafrica; ancora non è chiaro però se oltre all’infezione ci sia dell’altro, come ad esempio delle crisi nervose causate dall’assunzione dei farmaci, come ipotizza qualcuno.

Al momento, la principessa sembrerebbe essere confinata in una clinica svizzera, dove svolge le cure del caso; passare il Natale lontano dalla famiglia però (coi figli che hanno trascorso il Natale solo con il padre e la sorella maggiore di lui, Caroline di Hannover), anche dopo l’assenza alla festa di San Ranieri, è un altro duro colpo per la sua salute psicofisica.

La speranza è che la principessa possa riprendersi completamente e il prima possibile, anche se c’è più di qualcuno che non crede a quanto dichiarato; da mesi ormai si rincorrono voci di gossip su un possibile divorzio della coppia reale, tanto che ad alcuni questi presunti problemi di salute paiono essere solamente una montatura.