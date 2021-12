Belen Rodriguez: ma è davvero lei in quella foto? Uno sguardo inedito all’apprezzatissima modella, showgirl e conduttrice argentina.

Da più di un decennio ormai, Belen Rodriguez incanta tutto il pubblico italiano, tanto da essere stata considerata per diversi anni (e forse ancora oggi) la donna più bella del panorama del mondo dello spettacolo italiano.

Argentina classe ’84, ha sempre svettato in bellezza sia nel mondo della moda che in tv, tanto da finire sotto i riflettori in diverse cronache di gossip; al momento, mentre è pronta a lanciare una nuova linea di costumi ed è salda al timone di Tu si que vales, pare vivere un momento delicato col suo compagno, Antonino Spinalbese.

I due, dopo la nascita della piccola Luna Marì, pare siano ormai del tutto lontani; che ci sia un nuovo amore in vista per Belen? Nel frattempo, arriva uno sguardo del tutto inedito alla più grande delle Rodriguez.

Belen Rodriguez, è davvero lei nella foto? Eccola diversi anni fa

Sebbene la sorella Cecilia non abbia nulla da invidiarle in termini di sensualità, pare che Belen sia ancora la preferita delle Rodriguez dal pubblico; i lineamenti delicati e il corpo scolpito sanno ogni volta far girare la testa a tutti quanti.

Recentemente però, dopo diversi scatti (anche in costume) dal presente, Belen ha deciso di condividere coi suoi tantissimi follower (più di 10 milioni) una foto del suo passato; nello specifico, la conduttrice ha fatto vedere a tutti com’era da adolescente.

Sul suo profilo Instagram è infatti spuntata una foto di quando aveva solamente 14 anni; appena adolescente, Belen è stata immortalata col suo classico sorriso, dimostrando come già diversi anni fa sfoggiasse una bellezza sorprendente.

I lineamenti sono quelli di sempre, così come i capelli scuri; il grande sorriso è poi inconfondibile, segno di come la positività abbia sempre fatto parte del suo DNA. “Belu Belu a 14 añitos!!!! Siempre riendo!” scrive in spagnolo la Rodriguez nella didascalia, col messaggio comprensibilissimo però anche a chi non parla quella lingua.

Nei commenti, una fan la paragona addirittura a “Giulia di Amici”, mentre un altro evidenzia come la Rodriguez fosse bella già da adolescente, scacciando gli spettri della chirurgia plastica: “Sempre bella, per chi rompe sempre i cogl***i!”, in risposta alle varie critiche che come al solito non mancano sotto i post della conduttrice.

Tantissimi sono stati i like per una giovane Belen, che sicuramente è riuscita ad entrare nel cuore di tutti con qualche anno in più, e con una bellezza e una sensualità fuori dal comune.