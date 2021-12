Ecco le anticipazioni della prossima puntata di Domenica In con Mara Venier. Quali saranno gli ospiti in studio

Arrivano le anticipazioni per quella che sarà la puntata del 2 gennaio di Domenica In, storico varietà di Rai 1 condotto dalla bravissima Mara Venier. Dopo l’appuntamento del 26 dicembre, caratterizzato da alcune parti di trasmissione in differita e “Il meglio” delle scorse puntate, il classico programma domenicale torna in pompa magna.

Mara Venier è prontissima e i telespettatori non vedono l’ora di vederla tornare in studio e in diretta. Ecco dunque quelli che saranno gli ospiti in studio del programma e quali novità attendono gli appassionati della conduttrice più famosa d’Italia.

Ecco gli ospiti in studio da Mara Venier a Domenica In

Dopo la puntata “anomala” del 26 dicembre, dovuta ad un caso di positività di Covid di un membro dello staff, torna finalmente Domenica In con la sua bravissima conduttrice Mara Venier. Di seguito vi forniamo le anticipazioni e gli ospiti in studio del 2 gennaio.

LEGGI ANCHE –> METEO CAPODANNO: ECCO IL CLIMA FOLLE, TEMPERATURE MAI VISTE

Ad allietare il pomeriggio domenicale dei telespettatori italiani, ci sarà infatti Orietta Berti. La cantante è stata spesso ospite di Mara Venier e il 2 gennaio canterà il suo brano “Amazzonia”. Un singolo presentato il 3 dicembre scorso, con il Piccolo Coro Mariele Ventre dell’Antoniano durante la finale dello Zecchino d’oro.

Ma non ci sarà solo Orietta Berti tra i meravigliosi ospiti della puntata del 2 gennaio. Mara Venier ospiterà infatti Bobby Solo, che arriverà in studio accompagnato dalla moglie e da suo figlio. La bravissima presentatrice accoglierà anche Christian De Sica e Massimo Ranieri.

I due si racconteranno in una lunga intervista a tu per tu con la Venier. I telespettatori, quindi, potranno stare certi di assistere a dei racconti emozionanti da parte di due grandi artisti, simbolo del mondo dello spettacolo italiano.

Ma non è finita. Durante la puntata di Domenica In del 2 gennaio 2022, Mara Venier avrà come ospite in studio anche Paolo Del Debbio. Il giornalista e conduttore di punta della Mediaset concederà una lunga intervista, parlando del suo lavoro e della vita privata.

LEGGI ANCHE –> ANTONINO CANNAVACCIUOLO: ECCO QUANTO COSTA FARE IL CAPODANNO DA LUI

Appuntamento, dunque, al 2 gennaio 2022 con la prima puntata dell’anno di Domenica In, come sempre condotto da una straordinaria Mara Venier.