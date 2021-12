Siete curiosi di sapere il prezzo da pagare per chi farà il cenone da Antonino Cannavacciuolo? Ecco quanto costa fare il capodanno da lui

Mancano solo due giorni al 31 dicembre e i preparativi per il gran cenone stanno iniziando. La festa che chiude il 2021 sarà all’insegna del buon cibo (come tradizione per noi italiani) e della compagnia. Voi avete già deciso cosa fare per quel giorno? Se non avete ancora ben chiaro il da farsi, vogliamo darvi un’idea per il vostro capodanno: andare a mangiare da Antonino Cannavacciuolo.

Non tutti, infatti, hanno voglia di mettersi ai fornelli e dare libero sfogo alla propria creatività anche il 31 dicembre. In tanti preferiscono mangiare qualcosa di già pronto o, meglio ancora, recarsi al ristorante, come quello di Antonino Cannavacciuolo: ecco quanto costa fare il capodanno da lui.

Antonino Cannavacciuolo: ecco quanto costa fare il capodanno da lui

Uno o due primi? Preparo anche l’antipasto o faccio solo un secondo? Questi sono i dubbi amletici che scandiscono la preparazione al gran cenone di capodanno. Ma c’è chi, invece, preferisce posare piatti e padelle e gustare la cena del 31 in un ristorante.

LEGGI ANCHE –> ROMPICAPO: CI SONO 10 ERRORI NELLA FOTO, SE LI TROVI TUTTI SEI UN GENIO

Tra questi vi è sicuramente, Villa Crespi, il ristorante di lusso del mitico chef Antonino Cannavacciuolo: ecco quanto costa fare il capodanno da lui e qual è il menù previsto per la cena del 31 dicembre. Resterete con l’acquolina in bocca.

Villa Crespi, infatti, è molto noto per essere il locale gestito dal famoso e simpaticissimo chef Antonino Cannavacciuolo e da sua moglie, Cinza Primatesta. Andare a pranzo nel famoso ristorante è garanzia di qualità e bontà, elementi che contraddistinguono la cucina del protagonista di Masterchef.

C’è infatti chi ha deciso di passare la vigilia del 31 a cena in uno dei ristoranti di Cannavacciuolo, sicuro di non essere deluso e di poter deliziare del buon cibo anche l’ultimo giorno dell’anno. Ma sapete quanto costa fare il capodanno da lui? Ecco il menù e il prezzo.

Per la notte del 31 dicembre, il menù del cenone di capodanno in Villa Crespi prevede un antipasto di scampi di Sicilia alla pizzaiola, acqua di polpo, tartare di tonno, lime, acqua di mozzarella e cocco. Come primo ci saranno gnocchetti di baccalà, vongole e alghe marine.

LEGGI ANCHE –> TEST: SE LO RISOLVI IN POCHI SECONDI SEI MOLTO INTELLIGENTE

A seguire, poco prima del rintocco della mezzanotte verrà servito (come da tradizione) il classico Zampone con brodo di lenticchie, con contorno di scampi in tempura. Ovviamente non mancheranno i vari dolci. Il costo? 350€ a persona, bevande escluse.