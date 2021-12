Nicola Savino ha fatto un annuncio inaspettato, tutti i telespettatori più fedeli sono rimasti senza parole.

Dal 1998 al 2002, Nicola Savino collaborò nella creazione della nota trasmissione Mediaset – Le Iene – e, successivamente, divenne conduttore nel 2017, conquistando il cuore di moltissimi telespettatori. Molti infatti, si auguravano di godere della sua compagnia per molto tempo, essendo diventato ormai un volto iconico del programma. Eppure, sembra che qualcosa sia cambiato e che il pubblico italiano dovrà abituarsi ben presto alla mancanza dell’incredibile Nicola Savino sul set de’ Le Iene. La comunicazione è stata ufficialmente confermata dal diretto interessato, il quale ha annunciato il suo addio con un commovente post di Instagram.

LEGGI ANCHE —> Fiorello pubblica la foto di Nicola Savino nudo – FOTO

Nicola Savino, ufficiale il suo addio

“E’ stato, è e sarà stupendo…ad maiora!” – si legge sul post che ha sconvolto i fedeli telespettatori de’ Le Iene. La notizia è ufficiale: presto dovremo dire per sempre addio a Nicola Savino nella conduzione del programma. “Per il momento non c’è nulla di sicuro, ne stiamo ancora parlando, però sì, è possibile. In ogni caso posso dirle che sarebbe un addio, o più probabilmente un arrivederci […] rimarrò sempre legato a quel programma”. Egli infatti, quello stesso programma l’ha visto nascere, crescere e maturare nella televisione italiana e il suo addio è un po’ come quello di un genitore che permette al proprio figlio di proseguire per la sua strada.

LEGGI ANCHE —> Back to School: il nuovo programma di Nicola Savino con Giulia Salemi e molti altri