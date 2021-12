Gf: Sonia Bruganelli vola a Dubai per le feste. Nella puntata del 3 gennaio verrà sostituita da una storica ex di Bonolis. Di chi si tratta?

L’opinionista e produttrice del “Grande Fratello Vip” Sonia Bruganelli, non ci onorerà della sua presenza per la puntata che andrà in onda lunedì 3 gennaio, su Canale 5. Perchè? È volata a Dubai per le feste e non farà in tempo a tornare per l’inizio dello show.

Al suo posto chi affiancherà Adriana Volpe? Una delle più storiche ex di Bonolis… La scelta della sostituta sta facendo chiacchierare molto, intanto la famiglia Bonolis si rilassa e si gode la vacanza negli Emirati Arabi per passare uno splendido Capodanno 2022 con temperature da favola. Non sono gli unici nel mondo dello show business italiano a voler passare le feste all’estero.

Gf: una ex di Bonolis sostituta della Bruganelli

Un cambio di programma inaspettato al Grande Fratello Vip. Sonia Bruganelli, che ha partecipato a tutte le puntate, in qualità di opinionista, fin dalla prima messa in onda verrà sostituita, per una sola giornata, da Laura Freddi.

Come sempre c’è qualcuno che insinua che la scelta non sia stata casuale. Chiamare a ricoprire il ruolo di opinionista, una donna che ha avuto una relazione, lunga alle spalle, con l’attuale marito della Bruganelli è una scelta un po’ azzardata.

Molti ritengono sia una ripicca da parte di Alfonso Signorini nei confronti di Sonia. In realtà Sonia e Laura sono rimaste in ottimi rapporti da molti anni, infatti, tutte queste “chiacchiere” sono state smentite. “Lo abbiamo deciso insieme” dichiara Sonia sui social.