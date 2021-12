Tina Cipollari e Gemma Galgani si alleano? Ecco la verità

Tina Cipollari e Gemma Galgani si alleano? Le due storiche “rivali” hanno avuto uno strano rapporto ultimamente, ecco la verità.

Il dating show di Maria De Filippi ci ha proposto una prima metà di quest’edizione 2021/2022 piuttosto scoppiettante, che si è chiusa tra l’altro col botto; non soltanto la particolare scelta di Andrea Nicole, ma anche la definitiva rottura fra Diego e Ida e l’uscita dal programma di Isabella Ricci, che finalmente ha trovato l’amore.

Chi potrebbe aver ritrovato l’amore è anche Gemma Galgani, che dopo l’illusione con Costabile e il Coronavirus ha ricevuto in studio la sorpresa Leonardo, venuto per lei a corteggiarla.

Tina, come al solito, non si è lesinata nel commentare anche questa nuova frequentazione della storica dama torinese, anche se pare che in vista del Natale le cose siano cambiate: ecco la verità.

Tina Cipollari e Gemma Galgani alleate? La verità sull’improbabile situazione al programma di Maria De Filippi

Prima della sosta natalizia, abbiamo visto la Cipollari nelle inedite vesti di “consigliere”, niente meno che della Galgani; questa volta Tina ha voluto assicurarsi in prima persona che Gemma facesse le giuste scelte, anche se a quanto pare i suoi consigli sono valsi a poco.

Andando con ordine, la frequentazione della Galgani col cavaliere milanese pare andare piuttosto bene, anche se Leonardo è più riflessivo di Gemma e vuole fare le cose con calma, frenando alle volte l’esuberanza e la passione della torinese.

Proprio questo aspetto è stato sottolineato dalla Cipollari, che non vede Leonardo particolarmente interessato a Gemma; questa si sente abbastanza limitata, ma comunque spende belle parole per il suo corteggiatore.

A questo punto, la De Filippi informa come ci sia un uomo venuto in studio per corteggiare Tina; dopo un momento di stupore, Maria rivela lo scherzo e spiega invece come sia venuto per Gemma.

Dopo diverse frecciatine la Cipollari, seduta vicino a Gemma, si dice pronta a consigliare la dama; in studio fa allora il suo ingresso Stefano, romano che abita a Fregene e poco più giovane di Leonardo.

L’uomo sembra intrigare la Galgani e le propone di andare a casa sua a fare una passeggiata al mare e poi l’albero di Natale; la dama sembra propensa ad accettare l’invito, anche per non è certo che Leonardo resterà quella sera a Roma per uscire con lei.

Tina spinge Gemma verso Stefano e Leonardo appare silenzioso; interrogato dalla conduttrice, spiega come sia infastidito da questo comportamento della dama, anche perché lui tra l’altro ha rifiutato numeri di altre dame, compreso quello di Elena.

Alla fine, sentendo le parole di Leonardo (che fa capire come, qualora Gemma fosse uscita con Stefano, avrebbe concluso la frequentazione) la dama torinese decide di rifiutare la proposta del cavaliere venuto per lei; Tina, contraria, sentenzia: “Cara Gemma, te ne pentirai”.

A questo punto non ci resta che attendere le puntate del nuovo anno per vedere come si evolverà la frequentazione fra Gemma e Leonardo, e se davvero la dama si pentirà di aver rifiutato Stefano.