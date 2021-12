Caterina Balivo: dalla camicetta il dettaglio intimo fa salire la temperatura

Caterina Balivo, dalla camicetta il dettaglio lascia senza parole: la conduttrice alza la temperatura con la sua bellezza.

Dopo essersi mostrata solamente pochi giorni fa pienamente in clima natalizio, Caterina Balivo continua ad incantare con tutta la sua bellezza; ex-modella e partecipante di Miss Italia, la conduttrice campana classe ’80 pare essere, superati i quarant’anni, più sensuale che mai.

Nel corso di questi anni, abbiamo potuto ammirare non soltanto la sua bravura come conduttrice, ma anche il suo immenso fascino; attivissima sui social, non smette mai di mostrare il suo splendore a tutti i suoi follower.

Questa volta, il nuovo scatto la vede indossare una camicetta, col dettaglio che lascia tutti quanti senza parole; guardare la foto, proposta più in basso, per credere.

Caterina Balivo, la camicetta è aperta ed emerge il dettaglio

Alta 173 cm, Caterina non ha mai nascosto il suo corpo scolpito, che le ha permesso di andare avanti nei concorsi di bellezza; dotata di un fascino tutto mediterraneo, sin dal suo esordio come valletta di Frizzi in Scommetiamo che…? ha attirato i riflettori su di sé.

Conclusa la conduzione di Vieni da me, la Balivo si sta dedicando alla radio; alla conduzione di Cattivissim* per RaiRadio 2, la Balivo si sta togliendo ulteriori soddisfazioni.

Per sponsorizzare la nuova puntata del programma radio, Caterina ha deciso di postare una foto che la immortala più sensuale che mai; coi capelli mossi, la conduttrice indossa non soltanto una gonna nera cortissima, ma anche una camicetta bianca sbottonata.

Aperta proprio sul florido décollété della Balivo, la camicetta offre agli occhi dei follower il dettaglio intimo della conduttrice, che lascia tutti quanti senza parole; bellezza, eleganza e sensualità contraddistinguono da sempre la campana, che continua a meravigliare tutti.

“Scrivetemi i vostri cattivi propositi per questo 2022!” scrive Caterina, invitando i fan a commentare e presentando l’ospite dell’ultimo appuntamento, niente meno che Cristiana Capotondi.

Il post della Balivo è stato riempito di mi piace da tutti i suoi follower, estasiati dalla sua sensualità; “Sei molto bella e brava ! Come mai vai in radio ? Ti aspetto in TV” scrive una fan nei commenti, mentre altri commentano con un più esplicito “Che te lo dico a fare!” oppure “Se scrivo altro mi bloccano” (con tanto di cuore), ad enfatizzare la bellezza della Balivo.

Tutti pazzi per Caterina, nonostante ogni tanto venga criticata da qualcuno, specie per le finanze del marito Guido Maria Brera; tra l’altro, ospite poco tempo fa dalla Toffanin a Verissimo, la conduttrice ha anche confessato alcuni dettagli della sua crisi coniugale iniziata durante la pandemia.