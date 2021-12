Facciamo un salto indietro nel passato e parliamo di una gaffe che fece Signorini. In realtà, quella mancanza deriva da un suo handicap.

Alfonso Signorini non è nuovo alla gogna mediatica. Nel corso della sua lunga carriera è capitato spesso che il giornalista finisse nel mirino degli haters per qualche comportamento strano, frasi ambigue e gaffe poco carine. Quest’anno i telespettatori del Gf non amano particolarmente i teatrini da lui architettati e – soprattutto – molti non hanno sopportato l’atteggiamento aggressivo avuto nei confronti della partecipante Lulù. Insomma, Signorini è amato, ma non da tutti, altrettanti infatti non lo sopportano. Oggi però faremo un salto indietro nel passato, in particolare alla scorsa edizione del Gf Vip, occasione in cui il direttore di Chi fece una caduta di stile non indifferente.

LEGGI ANCHE —> Alfonso Signorini: ecco una delle rarissime immagini del compagno

L’handicap di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini invitò Mario Balotelli durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip per permettergli di salutare il fratello minore Enok. In quell’occasione, il calciatore rivide anche la sua ex fidanzata, la modella brasiliana Dayane Mello. Fu proprio a quel punto che il Balotelli fece una caduta di stile non indifferente, Signorini disse che la modella lo voleva far entrare (nella casa si intende) e il calciatore rispose: “Mi vuole lì dentro poi dice ‘Basta, fa male'”. Una battuta che fece indignare il popolo del web, soprattutto perché il conduttore, invece riprendere Balotelli, rise alla sua battuta.

LEGGI ANCHE —> Alfonso Signorini scoperto: ecco il “Rito solitario” che fa prima di andare in onda

Ad oggi, Signorini ha spiegato il motivo di quella strana reazione. In realtà, stando alle sue parole, il conduttore non riuscì a capire niente delle parole di Balotelli, proprio perché da anni è costretto a portare l’apparecchio acustico. In sostanza, Signorini è sordo ed ecco perché non riuscì ad intervenire prontamente alla battuta di Mario Balotelli. “Prima della diretta […] sono andato a registrare le chioccioline Amplifon che porto alle orecchie […] tra i tanti difetti che ho, sono pure sordo e per questo porto gli apparecchi acustici”. Voi credete alle parole di Signorini? Fatto sta, che ormai la faccenda sia acqua passata.