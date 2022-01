Gerry Scotti: ecco la dieta che ha seguito dopo il Covid, – 11 chili

Gerry Scotti, ecco la dieta che segue il conduttore dopo aver contratto il Covid: i segreti di salute per l’alimentazione.

Da decenni ormai Gerry Scotti è uno dei volti più amati della nostra televisione; lo storico conduttore Mediaset pare aver pienamente raccolto l’eredità di Mike Bongiorno, portando sempre tanto divertimento e molta allegria nelle case di milioni di telespettatori.

In un periodo delicato come questo, in piena pandemia, purtroppo anche Scotti ha contratto il Coronavirus; circa un anno fa, Gerry si trovava ricoverato per Covid all’Humanitas di Milano, nello specifico in terapia intensiva, completamente senza più la facoltà del gusto e dell’olfatto.

Superato fortunatamente il periodo di ricovero, il conduttore ha perso diversi chili ed ha iniziato una nuova dieta, che a quanto pare gli ha fatto bene; in un’intervista, racconta tutti i suoi segreti.

Gerry Scotti, la dieta dopo il Covid: i dettagli sulla sua alimentazione

Uscito dall’ospedale dopo essere guarito dal Covid, il conduttore ha perso la bellezza di 11 chili per la malattia; una volta rimessosi in salute però, ha deciso di seguire una dieta quasi detox, togliendo la carne.

“Ho seguito un regime vegetariano. Era la seconda volta in vita mia: la prima era stata durante il lockdown del 2020, quando con la mia compagna e mio figlio Edoardo non l’abbiamo toccata per 40 giorni, fino a Pasqua” ha spiegato Scotti in un’intervista al Corriere.

“Adesso limito le quantità: una volta a settimana pollo, pesce e uova e raramente quella rossa. Per me che soffro di pressione alta è meglio così” sottolinea il conduttore, che seguendo quest’alimentazione pare essere in forma smagliante.

A 65 anni, il conduttore ha raggiunto traguardi importantissimi; ultimo suo successo Caduta libera, quiz game col quale ha superato le mille puntate. Oltre alla carriera televisiva però, che appare veramente lontana dall’essere al tramonto, Gerry dedica molto tempo anche alla produzione di vino, passando diversi momenti in campagna.

“A un certo punto della mia vita ho avuto voglia di qualcosa di solido, vero e palpabile come una zolla di terra” le parole del conduttore, che dal 2016, collabora con le cantine Giorgi per una linea di vini firmata da lui stesso.

Il sogno rimane sempre quello di acquistare un terreno di sua proprietà, che sicuramente potrebbe presto far diventare realtà: “È il richiamo delle origini contadine: ho passato le estati della mia giovinezza a Miradolo Terme con i nonni a vendemmiare. Se ho da sempre un rapporto positivo con il cibo lo devo a quei pasti in famiglia, con gli ingredienti buoni” conclude Scotti, che a quanto pare lontano dalla tv sa già bene a cosa dedicarsi.