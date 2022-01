Vediamo insieme com’è diventata la figlia di Emanuele Filiberto di Savoia, che è appena diventata maggiorenne, ed è bellissima!

Tutti noi ricordiamo la bellissima bambina, figlia di Filiberto di Savoia, ma gli anni passano per tutti, ed adesso è diventata maggiorenne.

La sua bellezza è incredibile, come la sua bellissima mamma, Clotilde, la bravissima attrice francese.

La bellissima si chiama Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria di Savoia, ed è la prima figlia di Emanuele.

Filiberto di Savoia: ecco la bellissima figlia

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che ha deciso di iniziare la sua carriera come modella ed influencer per quanto riguarda il web.

Il suo profilo social di Instagram è sempre molto attivo e davvero un grande numero di persona la seguono, sono ben 64 mila.

Dal suo profilo, possiamo vedere alcune immagini, molto spesso per lavoro dove si nota tutta la sua bellezza e la sua incredibile eleganza.

Ha dei bellissimi capelli biondi e gli occhi chiari, i suoi lineamenti sono davvero molto dolci, e per chi non lo sapesse è nata a Ginevra, ma per lavoro si divide tra Montecarlo e l’Italia.

Per quanto riguarda gli studi, li svolge a Parigi, ed ha da poco festeggiato il suo compleanno, il 28 dicembre.

Il giorno del suo compleanno Emanuele Filiberto le ha dedicato un’insieme di fotografie che la ricordavano da piccola fino ad oggi con un dolcissimo messaggio d’amore paterno.

Ma tornando alla sua vita privata, Vittoria di Savoia oltre ad avere un grande successo come influencer nel mondo della moda è quello di realizzare una sua linea di abbigliamento e di avere successo nel campo della moda, ma dietro ai riflettori.

Siamo certi che con la sua grandissima voglia di fare e la sua incredibile bellezza il trionfo sarà dietro l’angolo, non ci resta che attendere qualche tempo e vedere tra qualche anno a che punto sarà la sua carriera.

Per il momento, oltre a rinnovarle gli auguri per il suo recente compleanno, le facciamo anche i complimenti per la sua bellezza e la sua incredibile eleganza!