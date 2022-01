Stelle Cadenti: Possiamo vederle in questi giorni, ecco dove e come

Sembra stano ma in questi giorni è possibile vedere le stelle cadenti, vediamo quindi insieme come e dove.

Il fenomeno delle stelle cadenti molto spesso lo rileghiamo solamente al mese di Agosto, ma in questo casa è possibile vederle anche adesso.

Cerchiamo però di capire bene insieme dove e come è possibile, e soprattuto in che orario, ecco tutte le indicazioni per questo spettacolo bellissimo.

Stelle cadenti: ecco come e dove

Le stelle che potremmo vedere sono le Quadrantidi, ed il loro picco ci sarò proprio nella notte tra il 3 ed il 4 gennaio perchè in totale assenza di luna, il celo sarà completamente nero ed illuminato solamente da solo, tempo ovviamente permettendo!

Nella serata di oggi, ci sarà la Superluna ma non avremmo modo di vederla, perchè all 19.33 il nostro satellite sarà al perigeo ma in una fase nuova.

Per questo motivo, nella serata successiva è assolutamente da non perdere questo incedibile spettacolo delle stelle cadenti.

Ma cosa sone le Quadrantidi? Si trovano in una zona del celo all’incirca a dieci gradi a nord dalla costellazione del Boote, e la loro origine è ancora molto discussa.

Forse sono nate da una cometa, ma c’è anche chi dichiara che sono nate da un’asteroide, per il momento la questione è ancora molto aperta.

Come spesso accade, gli sciami prendono il loro nome della costellazione, ma in questo casa specifico essa non esiste più.

Viene riferito infatti da EartSky che la costellazione doveva essere quella delle Quadrans Muralis, creata dal francese Jerome Lalande nel 1795, ma ormai obsoleta.

Questo sciame è attivo dal 26 dicembre e dovrebbe arrivare fino al 13 gennaio, ma nelle notti del 3 e del 4 gennaio dovrebbe essere quella più attiva e più visibile.

Le regioni dove si dovrebbe vedere in modo nettamente migliore questo incredibile fenomeno sono quelle centro settentrionali.

Per le città all’altezza di Napoli, per intenderci, il radiante risulta tramontare alle 20 per poi sorgere di nuovo, quindi è più difficile.

Se siamo fortunati potremmo vedere fino a 100 meteore per quasi 4/5 ore, e oltre 50 per altre 10 ore.

Insomma un’incredibile spettacolo che sempre tempo permettendo, ci lascerà senza parole per la sua bellezza, iniziando il nuovo anno in modo incredibile!