Paolo Calissano: Le sue ultime parole sono davvero toccanti

Vediamo insieme quali sono state le ultime parole in una toccante intervista che ha rilasciato Paolo Calissano.

Come sappiamo la morte prematura del noto attore, Paolo Calissano, ha lasciato davvero molte persone senza parole.

Ma vediamo insieme quali sono state le sue ultime parole, in una intervista che a sentirla adesso, fa tutto un’altro effetto.

In tanti hanno ricordato Paolo con un messaggio sui vari social, come è accaduto anche con Barbara D’Urso, dove i due hanno lavorato insieme per tanto tempo sul set della fiction La dottoressa Giò.

Paolo Calissano: le parole che hanno stupito tutti

L’ultima volta che lo aveva ospitato in un suo programma era il 2014 a Domenica live, dove parò della sua turbolenta vita, e di un avvenimento che lo segnò per sempre.

Purtroppo nella sua vita, ci fù anche un avvenimento molto triste, ovvero la morte della ballerina Ana Lucia Bandeira Bezerra nella sua abitazione per un overdose di cocaina.

Fu condannato a 4 anni di reclusione ma nel 2006 beneficiò dell’indulto e scontò la pena in una comunità per tossicodipendenti.

Durante l’intervista rilasciata a Barbara D’Urso, confesso che riuscì a reagire anche grazie alla presenza ed al sostegno di suoi amici e della fidanzata Fabiola Palese.

Le sue parole toccanti furono:

“Avere intorno molte donne non significa essere amato. Io ho amato molto, ma non sono certo di essere mai stato ricambiato. O forse sì, ma non me ne sono accorto come avrei dovuto”.

E forse, proprio questa mancanza di amore lo ha spinto a commettere alcuni errori, nel 2015 fu anche ospite del Maurizio Costanzo Show.

Dove aveva raccontato che la scrittura lo aveva aiutato moltissimo e che era in cerca di un editore per il suo libro.

Paolo aveva confessato di essere rinato, di essere calmo e motivato, il libro si chiamava le Pagine scure.

Purtroppo Paolo, sembra abbia deciso di mettere fine alla sua vita nella sua abitazione di Roma, dove è stato ritrovato.