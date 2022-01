Belen: l’inizio dell’anno è da bollino rosso!

Belen Rodriguez, l’inizio dell’anno è da bollino rosso: la showgirl e conduttrice argentina vuole mostrare tutta la sua sensualità da subito.

Passano gli anni, ma Belen rimane sempre una delle donne più amate dagli italiani e non solo; a 37 anni, due volte mamma, la più grande delle Rodriguez sfoggia ancora una bellezza da lasciare completamente senza fiato.

Sebbene in questi ultimi tempi sia stata più presente di lei, in tv, sua sorella Cecilia, Belen risulta impossibile da dimenticare; salda al timone di Tu si que vales, continua a far parlare di lei anche per le sue tormentate relazioni amorose.

Per iniziare questo 2022 nel miglior dei modi però, l’argentina ha deciso di pubblicare una nuova foto da bollino rosso; l’atmosfera è veramente bollente e la sua sensualità oltre ogni limite.

Belen Rodriguez, la foto da bollino rosso per iniziare il 2022

Il 2021 pare non essersi concluso nel migliore dei modi per Belen, che in questi ultimi mesi ha vissuto una profonda crisi col suo compagno, l’hair stylist più giovane di lei Antonino Spinalbese; i due, dopo la nascita della piccola Luna Marì, si sono via via allontanati fino ad arrivare addirittura a vivere in due case diverse.

Come riportano gli esperti di gossip, pare il loro unico motivo di comunicazione sia ora solamente loro figlia; una situazione sicuramente spiacevole, ma che ancora non è stata commentata ufficialmente da nessuna delle due parti.

Per accogliere meglio questo 2022 allora, la Rodriguez ha deciso di mostrare a tutti i suoi follower il suo corpo da urlo, sfoggiando una sensualità sorprendente; l’inizio dell’anno di Belen è da bollino rosso, con la foto che la mostra in costume all’interno di una sauna.

Sdraiata nello spazio del centro benessere, Belen indossa un bikini scuro color vino rosso, mostrando una silhouette da capogiro e mettendo in primo piano le lunghe gambe; con gli occhi chiusi e le mani dietro la testa, la Rodriguez offre tutto il suo corpo allo sguardo dei suoi follower.

“1 gennaio 2022” scrive Belen nella didascalia; il suo modo di salutare il nuovo anno sfiora la censura e porta sicuramente temperature bollenti anche in questo freddo inverno.

Tantissimi i like al post, così come i commenti, tra cui spiccano anche i complimenti di Laura Chiatti. “La bellezza” scrive l’attrice classe ’82 sotto il post, che dell’argomento ne sa qualcosa; tra i tanti complimenti poi, una fan chiede anche a Belen cosa ne pensi delle accuse di Nina Moric, scatenando un accesso dibattito.

Come sappiamo, la Moric ha più volte accusato Belen di aver provato a baciare e a far fumare Carlos Maria, figlio della Moric avuto con Fabrizio Corona; la questione farà ancora parlare, ma intanto la Rodriguez si gode l’inizio di questo nuovo anno.