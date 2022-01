Elodie senza freni: la foto in costume è da svenire! Provare per credere

Elodie, la foto in costume è da svenire! Provare per credere, la cantante mostra ancora una volta tutta la sua sensualità.

Elodie è sicuramente tra le cantanti più in voga del momento, ma il suo nome è anche legato a quello del mondo dello spettacolo; la romana, sin da subito, ha fatto parlare di sé non soltanto per le sue doti canore, ma anche per la bellezza e per il fisico da modella.

L’ultimo anno ha visto ancora di più aumentare la popolarità di Elodie, che nel frattempo ha anche concluso la sua relazione con Marracash ed è tornata single; i pretendenti di certo non le mancheranno, anche vista la nuova foto da svenire in costume.

Elodie, la foto in costume è da svenire: corpo da urlo per la cantante romana

Col rapper Elodie si è lasciata in modo pacifico, tanto che ha accolto con favore il nuovo album da lui pubblicato, che la vede addirittura in copertina; nonostante questo, pare sicuramente pronta a guardare avanti.

La sua carriera va a gonfie vele e, oltre ad avere successo nel mondo musicale, pare essere richiestissima come testimonial; di certo, non mancheranno le occasioni per sperimentarsi anche in tv.

Nel frattempo, Elodie continua a godersi quest’ultimo scorcio di vacanze natalizie passate sotto al sole; nella nuova foto, si mostra in barca in costume, offrendo uno spettacolo meraviglioso a tutti i suoi follower.

Comodamente seduta, Elodie indossa dei pantaloncini di jeans e un bikini bianco che mette in evidenza il suo florido décollété; le lunghe gambe in primo piano aumentano ancora di più la sensualità della cantante, il cui fisico pare far girare sempre la testa.

“Coatta antica” scrive Elodie nella didascalia, prendendosi in giro con autoironia attingendo anche allo slang della periferia romana; tantissimi i like raccolti dal post, così come i commenti di colleghi e amici.

“Bella relajada” scrive Mahmood, mentre Boss Doms, anche lui romano, risponde ancora in dialetto: “Fracica”. Questo 2022 è destinato a lanciare definitivamente la cantante, anche pronta a diventare una vera e propria icona di sensualità.