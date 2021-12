Sei stanco del tuoi soliti capelli e vuoi cambiarne il colore? Evita gli errori: prima di andare dalla parrucchiera prova queste app sorprendenti.

Con l’anno nuovo sono in arrivo non solo i buoni propositi ma anche tanta voglia di cambiamenti: ecco perché tantissime persone, per iniziare il 2022 con il piede giusto, stanno pensando di modificare il colore dei propri capelli.

Che il colore scelto sia un biondo platino, un castano mogano oppure un originale fucsia squillante poco importa: esistono delle app che fanno proprio al caso tuo, in grado di mostrarti il tuo viso con qualsiasi capigliatura! Queste applicazioni ti guideranno nella scelta del colore e ti mostreranno il risultato finale, evitandoti errori dal parrucchiere che potrebbero costarti caro. Ecco quali sono le migliori!

Scegliere il colore sbagliato di capelli quando si va dal parrucchiere è, purtroppo, un errore molto frequente. Per rimediare a questi piccoli ma grandi problemi è arrivata in nostro soccorso la tecnologia: basta scattarsi una fotografia per poter provare sul proprio viso qualsiasi tipo di capelli, scegliendo il look che più ci dona prima di recarsi nel salone. Comodo, no? E allora vediamo insieme quali sono le app in questione.

Cambio colore di capelli: l’app più usata

Si chiama ‘Hair Color‘ ed è in assoluto l’app più scaricata, anche dai giovanissimi, ma è adatta anche per chi tanto giovane non lo è più e non ha un buon rapporto con la tecnologia. ‘Hair Color’ infatti è semplicissima da usare, con un’interfaccia intuitiva.

La si trova disponibile sia nella sua versione per Android che per iOS e il suo grande punto a favore è che permette di provare numerosi look diversi direttamente in tempo reale, senza bisogno di scattarsi una fotografia mantenendo così un effetto molto realistico.

Altre applicazioni

Anche ‘Style My Hair‘ è alla pari di ‘Hair Color’ ed è sviluppata da niente di meno che L’Oreal, marchio leader nel settore della cosmetica e del benessere dei capelli. Anche questa app è disponibile sia per Android che per iOS e presenta inoltre una sezione in grado di dispensare consigli sul colore da scegliere in base alle caratteristiche del nostro viso.

‘Stile di capelli editor‘ invece è un’app (solo per Android) molto simpatica: ci permette di provare anche i colori più pazzi, anche se l’effetto ottenuto è meno realistico.

Solo per iOS invece esiste ‘HairStyle: Hair Color Maker‘, dall’interfaccia cool e minimale in grado di modificare diversi parametri, non a livello professionale come le altre app finora citate ma con altrettanto divertimento!

Per chi invece non vuole limitarsi solo al colore, esiste un’app in grado anche di cambiare il taglio: ‘Acconciatura perfetta‘, che sceglie il look più adatto al nostro viso.

