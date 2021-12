Dopo i continui scontri e l’infinita rivalità tra i due, arriva la pace tra Miguel e Aurelio? Ecco cosa succederà nelle prossime puntate

Ecco le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita, in onda il 30 dicembre 2021. Secondo le trame ci sarà un confronto e una probabile riappacificazione tra due dei protagonisti più amati della serie tv spagnola.

Nella prossima puntata, infatti, arriva la pace tra Miguel e Aurelio. I due si sono scontrati per molto tempo, ma ora sembra essere arrivato il momento di chiarire e risolvere la questione. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di Una Vita.

Arriva la pace tra Miguel e Aurelio

Il prossimo episodio di Una Vita, che andrà in onda il 30 dicembre 2021, alle 13:40 su Canale 5, promette un emozionante riappacificazione. Arriva la pace tra Miguel e Aurelio nonostante il loro passato burrascoso e pieno di litigi.

Anabel e Aurelio hanno un legame che, per forza di cose, li unisce. Il Quesada è arrivato ad Acacias per portare a termine la vendetta di suo padre nei confronti di Marcos. I due sono arrivati più volte allo scontro, con Marcos che alla fine ha deciso di concedere qualcosa ad Aurelio in cambio dell’abbandono del Quesada dalla città.

Fin dall’inizio, Sabina e Roberto hanno sempre visto di cattivo occhio le due famiglie messicane, consigliando al loro nipote, Miguel, di stare alla larga da Anabel. Marcos e i Quesada. Tuttavia, il ragazzo non vuole ascoltare ed è deciso a difendere il suo amore per Anabel. Miguel le ha chiesto di sposarlo, ma la ragazza ha chiesto più tempo.

Tuttavia, Miguel è molto fiducioso sul successo del loro matrimonio e pare essere assolutamente convinto che Anabel, dopo aver preso il tempo che le servirà per pensare, accetterà la sua proposta di nozze. Anche Anabel, infatti, è innamorata del Quesada, per Miguel le nozze ci saranno certamente.

Spinto da una grandissima fiducia per il successo del suo matrimonio, Miguel decide di andare da Aurelio per mettere in chiaro la sua posizione e fare pace. Anabel e Felicia, infatti, sono state affidate alle “cure” di Aurelio e il Quesada vuole fare in modo che l’uomo non importuni Anabel.

Alla fine, Miguel e Aurelio si scambieranno una stretta di mano, siglando la pace tra i due. Tuttavia, i nonni dell’avvocato gli rinnoveranno le raccomandazioni sul non fidarsi dei messicani.