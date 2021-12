Grande Fratello Vip: Il matrimonio che nessuno si aspettava!

Vediamo bene insieme chi ha partecipato al Grade Fratello Vip ed è convolato a nozze lasciando tutti senza parole!

Come potete immaginare i vari concorrenti che hanno partecipato al programma super seguito del Grande Fratello sono molti, ma qualcuno ha lasciato senza parole il pubblico da casa.

La coppia infatti ha deciso di convolare a nozze senza dire niente a nessuno ma comunicando tutto solamente quando è avvenuto, scioccando tutti, vediamo quindi di chi si tratta.

Stiamo parlando di una coppia, o meglio di una concorrente del Grande Fratello di questa penultima edizione del programma condotta sempre da Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip: Matrimonio a sorpresa

Ovvero, Guenda Goria e Mirko Gancitano, che hanno stupito tutti e si sono scambiati le promesse di nozze nella bellissima Santo Domingo.

Il tutto si è tenuto in un punto magico, ovvero sulla riva del mare per la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria.

Hanno deciso quindi di pubblicare alcune immagini dolcissime sui loro profilo social lasciando tutti senza parole veramente.

Si sono scambiati anche degli anelli, come mostrato nelle fotografie e Guenda indossava un bellissimo e super sensuale abito bianco a sirena.

Ma stando poi a quanto possiamo leggere sul giornale Chi, le nozze vere e proprie si svolgeranno nel 2022, e forse sempre nel periodo natalizio.

Gienda ha dichiarato che molto probabilmente ci saranno ben 2 cerimonie, una a Luino sul Lago maggiore dove la mamma ha un bellissimo castello, e l’altra a Mazara del Vallo dove è nato Mirko, il suo compagno.

La coppia, poi ha una grandissima voglia di diventare genitori, e spera di riuscire ad esaudire il loro desiderio, hanno anche il nome in caso fosse femmina, ovvero Carla, come l’adorata nonna di Guenda che non c’è più.

Insomma nel periodo natalizio una bellissima sorpresa per Guenda Goria che ha lasciato tutti i suoi follower veramente senza parole, e siamo sicuri che mamma Maria Teresa sarà rimasta senza parole anche lei, oppure ha aiutato nell’organizzazione di questa sorpresa?