Vediamo insieme per quale motivo nella giornata di oggi andranno in onda davvero pochissimi programma sulla Rai.

Quella di oggi, 29 dicembre, sembra essere una giornata molto complicata per chi segue i vari programmi in televisione, perchè tantissimi non andranno in onda.

Il motivo sembra da ricercare nei vari giornalisti, ma vediamo meglio insieme tutto quello che sta succedendo oggi, e cosa non vedremo.

LEGGI ANCHE —> Test: individua i numeri, solamente chi è determinato li vede!

I programmi che non possiamo vedere oggi sono, UnoMattina, Oggi è un altro giorno e La vita in diretta e sono tutti su Rai1.

Oggi in Rai si ferma tutto

Ovviamente la rete ha dovuto mettere qualcosa al loro posto, e poi vi diremo anche cosa sarà mandato in onda ma capiamo meglio quello che sta succedendo.

Il motivo è da ricercare nello sciopero dei giornalisti Rai annunciato per oggi, ed ovviamente ha delle forti ripercussioni sul palinsesto della rete.

USIGRAI ha dichiarato questa mobilitazione perchè non vengono accettati i tagli alla terza edizione del Tgr e al tg sportivo della notte come deciso dal’AD Carlo Fuortes.

LEGGI ANCHE —-> Chi è questa bellissima bambina? In pochi riescono a riconoscerla

L’azienda giustamente ha replicato alle accuse mosse indicando che non ci saranno effetti negativi per chi segue lo sport, e che potranno seguire le varie notizie sulle reti Rai.

Il Cdr di RaiSpot ha aggiunto: