Avete intenzione di rinnovare il giardino o le piante contenute nella vostra casa? Ecco i fiori perfetti per questo periodo.

I loro colori hanno la capacità di avvolgerci con sensazioni diverse l’una dalle altre; sensazioni intense, suggestive, avvolgenti; sensazioni che riescono ad inebriarci, soprattutto grazie al personalissimo profumo di ogni specie. I fiori sono degli esseri viventi incredibili, forti contro le intemperie, capaci di rinascere combattendo contro il terreno gelato dall’inverno. Ognuno di loro poi, nasconde un significato, ecco perché regalare un fiore a qualcuno non è un semplice gesto di affetto, esso contiene un messaggio per la persona cara a cui è destinato. A fronte di questo, risulta interessante scoprire il significato di ogni fiore, per poi regalare un augurio per il futuro. Scopriamo insieme alcuni simboli nascosti da queste incredibili creature.

Il significato dei fiori

Questo periodo dell’anno è perfetto per la fioritura di alcune specie in particolare. Non scegliete i vostri fiori solo in base all’aspetto, sceglietelo in base all’augurio che vi fate per l’anno che verrà. Ad esempio, il mughetto rappresenta la felicità e la speranza, sarà la carica giusta per realizzare i vostri sogni; il giacinto rosa rappresenta il divertimento e la spensieratezza; il giacinto porpora è destinato a chiunque abbia bisogno di perdonare e lasciar andare eventi spiacevoli; il narciso vi conferirà del sano egoismo ed alimenterà la vostra autostima e l’aglio ornamentale terrà lontane le malattie, oltre a contrastare con forza la sfortuna.

C’è poi il tulipano rosso, un augurio ad un amore profondo, intenso e duraturo; unitelo al tulipano giallo, simbolo di amore allegro, solare e spensierato. Infine, non possiamo non fare riferimento ai bellissimi gigli: quello rosso/arancione simbolo di passione e quello bianco, il quale porta con sé forza, fierezza e coraggio. A fronte di ciò, fate la vostra scelta con intelligenza, propendete per ciò di cui avete più bisogno e scegliete con cura il vostro compagno figlio della Natura.