Se sei goloso di arachidi e ti chiedi se fanno ingrassare, in quest’articolo rispondiamo ai tuoi dubbi. Resterai a bocca aperta

Quante volte per un delizioso e veloce aperitivo la tua scelta è ricaduta sulle arachidi? Questa buonissima frutta secca è tra gli spuntini più amati e pratici in assoluto e rappresenta un’ottima soluzione anche per chi vuole mantenersi in forma.

C’è chi ne va matto e non riesce a farne a meno e si chiede se le arachidi fanno veramente ingrassare. Questo alimento, infatti, è tra i più diffusi nelle case degli italiani, ma bisogna stare attenti a non esagerare.

Le arachidi fanno veramente ingrassare? Ecco la risposta

Sono ormai noti a tutti i numerosi benefici che apportano le arachidi nella nostra alimentazione. Queste sono ricche di amminoacidi essenziali, fondamentali per la costituzione di muscoli e massa magra. Inoltre, sono anche ricche di grassi essenziali, come l’Omega 6 e l’Omega 9 e di fibre.

LEGGI ANCHE –> MAGALLI: NUOVO PROBLEMA PER LUI, ECCO CHE COSA È SUCCESSO

Inoltre, le arachidi sono fonte di vitamine importanti come quelle del gruppo B (B1, B3, B5, B6 e B9). Sono ricche di vitamina E, oltre a rappresentare un ottimo alleato utile a tenere sotto controllo i livelli di zuccheri nel sangue.

Inoltre contengono importanti sali minerali come fosforo, manganese, potassio, magnesio e zinco.

Per quanto buone e sane, bisogna sapere che le arachidi hanno un apporto calorico notevole. 100 grammi di arachidi, infatti, contengono circa 567 calorie, una quantità maggiore a quella della pancetta!

Il consiglio, dunque, è quello di assumere arachidi con moderazione, mangiandone massimo 30 grammi al giorno, ovvero circa 20 arachidi. Importante, inoltre, è che non ci sia sale in quanto, se presente in maniera eccessiva, potrebbe favorire la ritenzione idrica e l’aumento della pressione.

Fate attenzione anche a quelle arachidi ricoperte da una patina grigia o se il legume si presenta con una colorazione scura. In questo caso, infatti, è consigliabile non mangiarli in quanto potrebbero essere avariati o rappresentare addirittura una componente di tossicità.

LEGGI ANCHE –> TEST: QUESTO SVELA LA TUA PROPENSIONE PER UN PARTICOLARE LAVORO, PROVALO

Inoltre, è consigliato evitare di consumare arachidi salate per quelle persone che soffrono di ipertensione o problemi cardiaci. Inoltre, le arachidi contengono numerosi allergeni che potrebbero essere pericolosi per molti soggetti sensibili.