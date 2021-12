Resta senza benzina e scende dall’auto: Margherita investita e scaraventata giù dal cavalcavia

Era scesa dalla sua automobile per fare benzina in attesa dei suoi amici. Pochi attimi ed è finita in tragedia per una 30enne del Trevigiano.

Una piccola svista: non aveva controllato che il serbatoio di benzina fosse pieno a sufficienza. Così Margherita Lotti, 30enne del Trevigiano, si è ritrovata senza carburante lungo la statale nei pressi di San Vendemiano. La giovane ha accostato a bordo strada con le quattro frecce e ha chiesto aiuto ad alcuni amici che si sono spostati in un parcheggio più avanti per recuperarle quanto prima la benzina necessaria per ripartire. La 30enne è rimasta sola per pochi minuti ma quanto basta affinché la tragedia accadesse: un 53enne ubriaco l’ha travolta con il suo SUV. Per Margherita non c’è stato scampo. L’urto è stato così violento che la giovane è stata scaraventata sotto un cavalcavia.