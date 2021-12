Vediamo insieme questa bellissima bambina in quale meravigliosa ed incantevole donna del mondo dello spettacolo si è trasformata!

Tutti noi abbiamo delle fotografie di quando eravamo piccoli che molto spesso nemmeno sembriamo noi.

Come nel caso di questo personaggio super famoso, e noi siamo sicuri che praticamente nessuno ha capito di chi si tratta.

Iniziamo con il dire che nella sua vita oltre ad essere conosciuta perchè ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo da qualche tempo, noi la conosciamo per un’altro motivo.

Chi è questa bellissima bambina?

E’ infatti una super campionessa olimpico nella sua disciplina ed è anche molto giovane, ma ha preso una decisione quest’anno sicuramente molto difficile per lei.

Si perchè questa bambina dolcissima si è ritirata dal nuoto per vivere la sua vita e forse anche per aumentare il suo lavoro nel mondo della televisione.

Con questi aiuti siamo sicuri che siete arrivati a capire chi è questa bellissima bambina, ma vi diamo un’ulteriore aiutino, perchè siamo tutti più buoni durante le feste!

Ha partecipato come giudice, ed è stata super apprezzata in questa veste, al programma Italias’ Got talent.

Per quanto riguarda la sua bellezza è assolutamente indiscussa ha un fisico perfettamente scolpito dallo sport che pratica a livello agonistico da bambina praticamente.

I suoi capelli biondi incantano il mondo come il suo sguardo dolce e mai troppo aggressivo.

Da poco è uscita allo scoperto per via della sua relazione con il suo allenatore e che adesso può viversi senza problemi.

Abbiamo capito che con tutti questi aiuti ci siete arrivati a capire chi si nasconde dietro a questi dolcissima bambina che ha lasciato tutti stupiti per la sua tenerezza.

Adesso vi diciamo che si tratta proprio di lei, Federica Pellegrini, la pluri campionessa olimpica nel nuoto, che con il suo annuncio di fine carriera ha lasciato tutti un po’ tristi.

E voi eravate riusciti ad indovinare chi era questa bellissima bambina? Siamo sicuri che ad un certo punto ci siete arrivati!