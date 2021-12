Love is in the air: Aydan vuole la piccola Kiraz solo per lei

Vediamo meglio insieme che cosa succederà di molto interessante nell’appuntamento di oggi per la nostra soap opera turca.

Anche oggi, 30 dicembre, abbiamo modo di assistere ad una nuova puntata per quanto riguarda la soap Love is in the air.

LEGGI ANCHE —> Test: quello che vedi indica come affronti i problemi

E quella di oggi si prospetta una interessantissima puntata che potrebbe aprire nuovi scenari per le prossime, ma vediamo meglio insieme.

Aydan decide di commettere un gesto folle

Iniziamo con il dire che Aydan ha scoperto che è diventata nonna ed è la persona più felice del mondo ma c’è qualcosa che non le sta molto bene.

Ovvero la piccola sta crescendo con il cognome della mamma e non con quello di Serkan, che lei reputa migliore per il suo futuro.

La mamma del bel imprenditore della ArtLife sta pensando di portare via la piccola da Eda e di tenerla per se, ma fortunatamente Seyfi ed Engin la fermano in tempo.

Questa idea che ha avuto non farà assolutamente bene alla piccola Kiraz, anzi quindi non è una cosa giusta da fare.

LEGGI ANCHE —> Maria De Filippi: smaschera il cavaliere “Giochi con le parole”

Eda ha confessato tutto a Serkan, ma adesso è in attesa di quello che succederà con l’uomo che lei ama da sempre.

La bella paesaggista decide quindi di sparire da tutti e tutto in attesa di Serkan facendo preoccupare, e non poco, le sue amiche Ayfer e Melo.

Aydan, ovviamente sembra sul piede di guerra e probabilmente qualcosa nei prossimi giorni la farà.

Ad Eda continuano a riecheggiare le parole dette da Serkan, ovvero che se avesse saputo della gravidanza prima, le avrebbe chiesto di fare un’altra scelta.

Per il momento Eda si trova in un limbo in attesa delle parole di Serkan, e non le resta che attendere, ma sicuramente è molto confusa e spaventata.

Possiamo solamente attendere le prossime puntate sempre in onda su Canale 5 alle 16.55 circa dal lunedì al venerdì per capire come si svilupperà questa davvero particolare situazione tra Eda e Serkan.