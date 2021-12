Maria De Filippi: smaschera il cavaliere “Giochi con le parole”

Maria De Filippi smaschera il cavaliere e lo attacca frontalmente: “Giochi con le parole”; la conduttrice senza freni a Uomini e Donne.

Gli spettatori di Canale 5 dovranno aspettare ancora diversi giorni prima di veder tornare in onda Uomini e Donne, ma in queste ultime settimane prima dello stop natalizio intanto il dating show ci ha dato molto su cui riflettere.

La particolare scelta di Andrea Nicole ha spiazzato tutti, così come l’inaspettato attacco di Gianni Sperti, sentitosi tradito da quella che fino a poche ore prima era stata la sua pupilla; inoltre, tra Gemma, Marika e Armando, le polemiche non sono mancate nemmeno al trono over.

Proprio poco prima di Natale, la De Filippi si è scagliata fortemente contro un cavaliere del parterre, accusato dalla stessa conduttrice di manipolare il linguaggio a suo piacimento; cosa è successo.

Maria De Filippi smaschera il cavaliere a Uomini e Donne

In precedenti puntate prima della sosta, Luigi aveva confidato alla redazione un certo interesse per Letizia, nuova dama del parterre e mamma della tronista Roberta Giusti.

Fino a qui nulla di strano, se non fosse per il fatto che il cavaliere, a Marika (dama con cui si stava frequentando) ha detto di non mostrare interesse per altre donne e che fosse stata invece la redazione a spingerlo a chiamare Letizia.

La situazione non è ovviamente andata così, ma Luigi con le sue dichiarazioni ha fatto scoppiare una polemica furibonda in studio; Gianni Sperti ha subito attaccato il cavaliere schierandosi dalla parte della redazione, che tra l’altro è intervenuta anche in puntata tramite le parole di una collaboratrice.

Ti abbiamo chiesto: “Se chiamano per conoscerti, le possiamo far venire? Tu hai detto di sì” spiega la donna, chiarendo ciò che Luigi non aveva fatto intendere con le sue parole sibilline.

L’uomo ha continuato a non scomporsi, tanto da confondere ulteriormente ancora di più le acquee; ad un certo punto, è addirittura intervenuta la De Filippi, che ha attaccato frontalmente il cavaliere smascherandolo.

“A una domanda mi rispondi con una bugia, giochi con le parole. Stai a giocare a rimpiattino per ore e mi annoia a morte“ le parole della conduttrice, che torna a parlare di “rimpiattino” dopo averlo fatto con Ciprian.

Insomma, la sosta ha lasciato diverse situazioni in sospeso, da questa di Luigi (e vedremo se l’uomo, che intanto ha iniziato anche a conoscere Elena, sarà ancora presente nel parterre maschile col nuovo anno) alla scelta della tronista Roberta, che stando alle anticipazioni arriverà a brevissimo. In arrivo, poi, un nuovo tronista, già protagonista di questa edizione.