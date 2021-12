Ecco alcuni consigli per raggiungere i tuoi obiettivi giornalieri: 10 cose da evitare se vuoi avere successo e stare bene

Le stagioni si susseguono e, dopo il cambio di stagione autunnale arriva l’inverno. Con le feste e le tante serate passate in casa tra manicaretti e serie tv, serve tenere d’occhio la linea e mantenere una dieta equilibrata.

Se non sapete da dove iniziare e avete le idee un po’ confuse, vi suggeriamo alcuni modi per districarvi in questa marea di informazioni. Ecco quali sono le 10 cose da evitare se vuoi avere successo e raggiungere i tuoi obiettivi di linea.

10 cose da evitare se vuoi avere successo

Se finalmente hai deciso di impegnarti e prenderti del tempo per te stesso/a, cerchiamo di darti una mano suggerendoti 10 cose da evitare se vuoi avere successo e rimetterti in forma. Potrai infatti dare equilibrio al tuo organismo che cerca di adattarti al cambio di stagione e mantenere una dieta sana.

Saltare i pasti

Uno degli errori più comuni tra quelli che intendono perdere peso è avere l’abitudine di saltare i pasti. Non c’è cosa più sbagliata. Fare circa 5 pasti distribuiti durante la giornata, infatti, è il modo più efficace per perdere peso. Molto importanti sono gli spuntini a metà mattinata e al pomeriggio;

2. Avere fretta

Se avete deciso di seguire una dieta, non abbiate fretta di vedere subito dei risultati straordinari. Le diete funzionano dopo un lungo periodo di tempo. Il dimagrimento, infatti, deve avvenire in modo naturale e graduale;

3. Seguire un regime troppo rigido

Non sforzate troppo il vostro organismo imponendovi di seguire un regime troppo rigido. Una dieta troppo restrittiva potrebbe danneggiare il vostro corpo e attivare quei meccanismi che rallenterebbero il dimagrimento;

4. Niente diete liquide

Se seguite quei regimi che prevedono momenti di alimentazione a base di liquidi, come zuppe o tisane, il consiglio è quello di abbandonarli o, comunque, di non seguirle per più di due giorni di fila;

5. Strafare con la ginnastica

Fare attività fisica è importante sia per il nostro corpo che per la nostra mente. Ma, come tutti gli eccessi, esagerare porterebbe all’effetto contrario. Allenamenti troppo esigenti potrebbero aumentare il nostro rischio di infortuni. Il consiglio è quello di iniziare i vostri allenamenti in maniera graduale;

6. Eliminare completamente alcuni alimenti

Un altro errore comune è quello di eliminare dalla nostra dieta alimenti che in realtà sono molto utili per il nostro organismo. Seguire una dieta equilibrata e variegata è sempre il modo migliore per restare in forma. Gli unici alimenti da bandire sono i dolci, le bevande gassate e tutti quegli alimenti con all’interno zuccheri semplici;

7. Diete fai da te

Il consiglio è sempre quello di diffidare da diete fai-da-te che potrebbero portare a spiacevoli conseguenze. È importante infatti rivolgersi sempre ad un nutrizionista specializzato, che potrà fornirvi una dieta in base alle vostre esigenze;

8. Dimenticarsi di bere

A volte ci dimentichiamo di fare la cosa più importante: bere. Assumere liquidi, in particolare acqua, è fondamentale per la nostra sopravvivenza, ma anche per perdere peso. L’acqua permette infatti la depurazione dell’organismo e aiuta a stimolare la diuresi;

9. Trascurare il riposo

Anche dormire e riposarsi può aiutarci a mantenerci in forma. Il sonno, infatti, aiuta a liberare ormoni come la leptina che favorisce il senso di sazietà. Al contrario, se trascuriamo il riposo, andremo in contro ad un aumento di grelina, che stimola il senso di fame;

10. Pesarsi più volte al giorno

È del tutto comprensibile aspettarsi subito dei risultati durante una dieta. Tuttavia, pesarsi ogni giorno potrebbe portarci a perdere fiducia e abbandonare il nostro obiettivo. Il consiglio è quello di pesarsi ogni 3 o quattro giorni, in modo da osservare con più accuratezza i cambi di peso effettivamente dovuti alla dieta.