Maniglie delle porte: ecco come lucidarle velocemente

Stai cercando di rendere le maniglie delle tue porte lucide e splendenti? ecco alcuni trucchi della nonna che ti faciliteranno le pulizie. Vediamo insieme come fare.

La pulizia della nostra casa viene sempre al primo posto, spesso ci focalizziamo sui dettagli proprio perché vogliamo che sia sempre curata alla perfezione.

Uno dei problemi che più ci rende complicata la pulizia è senza dubbio lucidare le maniglie, spesso sporche per via del continuo utilizzo da parte nostra o dei famigliari.

Queste spesso tendono a sporcarsi e a diventare opache ma per fortuna ci sono diversi rimedi che si possono mettere in atto al fine di migliorarne l’aspetto. Vediamo nel dettaglio tutti i trucchi e rimedi della nonna che ti aiuteranno nelle pulizie.

Leggi anche->Amici: Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, finisce male dietro le quinte

Lucidare le maniglie: ecco i trucchi della nonna che non ti aspetti

Come dicevamo la lucidatura della maniglie è senza dubbio la parte più complicata nelle faccende domestiche. Spesso intravediamo su queste degli aloni antipatici o della sporcizia ostinata, ma tranquilli esistono dei metodi naturali e veloci da mettere in pratica.

Uno dei trucchi più efficaci è quello del bicarbonato, questa sostanza è famosa per via del suo effetto sbiancante, infatti viene spesso utilizzata anche per mantenere lucide le superfici.

Per utilizzarlo ti basterà creare una pasta a base di bicarbonato e acqua dopo aver creato questo intruglio spalmalo su maniglie e pomelli. Lascialo agire per qualche istante e risciacqua il tutto, vedrai immediatamente le tue maniglie splendenti e lucide.

Se però le vostre maniglie sono particolarmente delicate potete usare al posto del bicarbonato il sapone di Marsiglia, questo, mescolato all’acqua tiepida vi aiuterà nel togliere completamente gli aloni.

Ma non è finita qua, un altro metodo naturale è quello con l’aceto, questo si rivela un ottimo alleato contro le maniglie opache e persino per quelle ingiallite. Basterà passarlo sulle vostre maniglie con un panno, provate ad insistere sulle zone più danneggiate, vedrete immediatamente il miglioramento.

Leggi anche->Domani potrai fare shopping solo dagli ambulanti se non hai fatto il tuo dovere con il Green Pass, dice il Governo

Cosa stai aspettando? corri a provare questi trucchi magici e condividili con le tue amiche, te ne saranno sicuramente grate.