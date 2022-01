Amici: Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, finisce male dietro le quinte

Il gioco comincia a farsi pesante: Alessandra Celentano e Raimondo Todaro non si sopportano più e a rimetterci sono i rispettivi allievi.

Lo scontro tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro si fa sempre più acceso, tanto che i due si stanno punzecchiando a suon di sfide. A rimetterci però sono gli allievi, i quali hanno già dovuto subire l’eliminazione di Cristiano, in seguito ad una prova all’ultimo sangue voluta dall’ex ballerino di Milly Carlucci. I professori stanno cercando di segnare il territorio con l’intendo di dimostrare di saperne di più di danza, ma la conseguenza più grande la subiscono gli allievi, sottoposti ad uno stress estremo. Non era mai successo infatti che gli screzi tra professori compromettessero la permanenza dei partecipanti al programma. La situazione sta forse sfuggendo di mano? Vediamo insieme i dettagli.

Celentano vs Todaro: scontro al vertice

Dopo l’eliminazione di Cristiano, Alessandra Celentano ha deciso di rispondere al fuoco con il fuoco: dato l’infortunio di Mattia, la professoressa ha aperto i casting per gli aspiranti ballerini latino-americani in grado di sostituirlo. Ovviamente, la decisione della temibile preside della scuola, ha scatenato l’ira del professore, che ha quindi puntato su Carola. La ballerina è scoppiata a piangere durante il daytime, rendendosi conto che la lotta dei due non è assolutamente produttiva per gli allievi della scuola. Intanto i casting sono aperti e Carola andrà in sfida…questa edizione di Amici si sta rivelando una crociata guidata da due professori che (forse) hanno dimenticato il loro vero obiettivo.

Durante la scorsa puntata abbiamo dovuto dire addio a ben quattro allievi: sono stati Nicol, Paily, Elena e Cristiano a dover rinunciare ai sogni di gloria. Dobbiamo quindi aspettarci un’altra strage durante la prossima puntata? Non dimentichiamo poi che Rudy Zerbi ha messo in sfida Alex contro la new entry Calma. L’arrivo del weekend, e l’attesa della puntata, fanno tremare la terra sotto i piedi dei fan più fedeli di Amici di Maria De Filippi.