Amici 21: le incomprensioni fra i ballerini crescono sempre di più. Cosa è successo in casa tra Dario, Mattia e Christian?

Ad Amici 21, nella puntata andata in onda nel pomeriggio del 13 gennaio 2022 nel day-time, ci sono state delle incomprensioni da parte dei ballerini.

Gli allievi coinvolti in questa discussione sono stati Dario, Christian e Mattia. I tre ragazzi sono sempre stati molto uniti e molto vicini gli uni agli altri. Ma i due allievi del maestro Raimondo Todaro sembrano aver avuto delle strane sensazioni in Dario: infatti, hanno avvertito dei cambiamenti del loro compagno di stanza.

LEGGI ANCHE—>UOMINI E DONNE: ROBERTA E L’ABITO CHE HA STUPITO TUTTI, ECCO DOVE ACQUISTARLO

Christian si è sfogato anche con un’altra compagna, Sissi, e le ha detto di aver paura di parlarne con lui perché ero sicuro che si sarebbe arrabbiato e gli ha confessato “Il problema è che gli voglio un bene dell’anima, non voglio che il nostro rapporto cambi. Se fosse un altro andrei”.

Amici 21: discussione accesa fra i ballerini

Ma, forse, la produzione ha messo a conoscenza il diretto interessato di questi problemi che si sono creati all’interno della scuola. E Dario, davanti a tutta la classe, come aveva predetto Christian, non ha preso bene le parole dei suoi compagni “Hai parlato con tutti e non con me, visto che mi volete sto gran bene. Spero che sia uno scherzo, io non impazzisco da un giorno all’altro”.

LEGGI ANCHE—>AMICI: COSA E’ SUCCESSO A CRYTICAL? PARLA LA MAMMA

Dario ha spiegato il perché del suo atteggiamento e mentre Cristian provava a rispondergli a tono, l’allievo di Veronica Peparini ha detto al suo compagno di scuola “Stai calmo, sei rosso. Io voglio finire di parlare e basta. Non ci sono le pa..e di venire a dire le cose in faccia. Sarà altro, poi il para..lo sono io però. Hai parlato come se ti avessi fatto dei torti enormi, ma cos’è sta pagliacciata. Sembra la scena di un film”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Ed ha anche aggiunto rivolto sempre a Christian “Quello che mi arriva è che ridiamo e scherziamo e quando succedono le cose ti fai le paranoie, le dici ad alta voce e te ne convinci sempre di più”.

Ma alla fine, dopo aver discusso per l’atteggiamento di Dario, che si è molto risentito, hanno fatto pace e i tre alla fine si sono abbracciati.