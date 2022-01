Vediamo insieme che cosa è successo nelle ultime puntate per quanto riguarda l’amato programma condotto da Amadeus.

Tutte le sere dopo il telegiornale delle 20 circa, va in onda una puntata del game show condotto da Amadeus.

Ma nelle ultime sere è successo qualcosa di molto particolare che ha lasciato tutti senza parole, e con una domanda, come mai?

Cerchiamo quindi di capire il motivo, svelando il segreto che è stato nascosto per quanto riguarda I Soliti Ignoti.

Iniziamo con il dire che in tanti hanno notato che alcuni giorni addietro è andata in onda nuovamente una puntata dove l’ospite che doveva indovinare le identità era Antonella Clerici.

I soliti ignoti: mistero svelato

Il motivo di tanta curiosità è perchè la puntata era già andata in onda, ma cosa è successo quindi? Per quale motivo lo hanno fatto?

Ha rivelare cosa accade è stato il sempre super informato TvBlog, che ha confermato che da adesso in poi, si alterneranno puntate nuove con repliche per via degli impegni di Amadeus con il Festival di Sanremo.

Questo accadrà fino alla messa in onda del Festival, poi tutto ritornerà nella norma, ovvero solamente nuove puntate per il super seguito I Soliti Ignoti.

Le prove del Festival, al momento si stanno svolgendo in uno studio a Roma, in attesa di andare tutti a Sanremo!

Per quanto riguarda le nuove puntate dovrebbero andare in onda esclusivamente a partire dal 6/7 febbraio, ma fino a quella data ci sarà un’alternanza.

Ma una cosa è assolutamente certa, si che le puntate sono nuove, che se già sono state viste, il programma è sempre super amato e fa il pieno di consensi da parte del pubblico a casa ogni volta.

Quindi continuiamo a seguirlo tutto le sere con il mistero di sapere che cosa andrà in onda, e siamo sicuri che indovinare il parente misterioso alla fine, o associare i vari mestieri alle persone che ci sono è sempre difficilissimo!