Uomini e Donne: Gemma smaschera il cavaliere Leonardo

Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo alla bella dama Gemma Galgani dove sembra non ci sia veramente pace.

Come sappiamo fa parte del programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi da tanti anni, stiamo parlando proprio di lei, Gemma Galgani.

La bellissima dama torinese sembrava aver trovato l’amore, ma anche questa volta ha smascherato un cavaliere, vediamo insieme il motivo.

LEGGI ANCHE —> Il paradiso delle signore: Flavia ricatta la bella Ludovica

Iniziamo con il dire che il programma è iniziato nella giornata di ieri dopo la lunghissima pausa, come sempre accade, del periodo delle festività.

Gemma e le accuse al cavaliere

Ed è iniziato veramente in modo incredibile, perchè la dama Gemma ha smascherato il cavaliere Leonardo perchè una donna gli ha confessato che la stava prendendo in giro.

Le parole di Gemma sono state molto forti, perchè questa persona le ha detto che quando la baciava non gli piaceva assolutamente, e che tutto quello che succede nel programma non è vero.

Ha continuato dichiarando che a Leonardo Gemma non piace assolutamente e che la sua “pelle è da vecchia”

LEGGI ANCHE —> Manuel Bortuzzo: conoscete il fratello? Eccolo

Leonardo, come era possibile immaginare si è immediatamente difeso dalle accuse dicendo che non ha mai detto queste parole, e che si è vendicata perchè non ha avuto quello che voleva da lui, ovvero una somma in denaro.

Ma Gemma non ha minimamente creduto alle parole del cavaliere, ed ha continuato dicendo che con la signora al telefono ha parlato senza problemi mentre con lei ci stava pochissimo tempo.

A questo punto non poteva che non arrivare l’intervento della mitica opinionista del programma, ovvero Tina Cipollari.

La donna ha deciso di accompagnare fisicamente il cavaliere fuori dallo studio dicendo:

“Saluta la Signora Maria, saluta il parterre, saluta il pubblico….vieni con me e quella è la porta…”

Nemmeno Maria De Filippi, come il resto delle persone presenti in studio hanno creduto alle parole che ha detto Leonardo per spiegare cosa è successo.

Una volta che ha lasciato lo studio c’è stata davvero un incredibile visibilio da parte delle persone presenti in studio.

Staremo a vedere nei prossimi giorni che cosa succederà, ma siamo quasi sicuri che non rivedremo nuovamente in studio il cavaliere, e voi cosa ne pensate? Avete visto la puntata di ieri?