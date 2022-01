Il paradiso delle signore: Flavia ricatta la bella Ludovica

Vediamo insieme che cosa succede nel nuovo appuntamento all’interno del grande magazzino di moda milanese.

Anche oggi, 11 gennaio, abbiamo modo di assistere al nuovissimi appuntamento per quanto riguarda Il Paradiso delle signore.

Ma cerchiamo di capire bene che cosa sta succedendo alla bella Ludovica e alla sua storia d’amore.

LEGGI ANCHE —> Manuel Bortuzzo: conoscete il fratello? Eccolo

Iniziamo con il dire che Flavia ha letteralmente aggredito la figlia Ludovica per quello che le ha tenuto nascosto.

Flavio ed il ricatto a Ludovica

Parliamo ovviamente della sua relazione con Marcello, ed è assolutamente delusa dal suo comportamento, e per questo motivo la mette di fronte ad una decisione drastica.

Deve scegliere se rimanere nella sua famiglia oppure se preferisce continuare la sua storia con il Barbieri.

Ovviamente, se deciderò di rimanere con il suo amato, perdere immediatamente tutte le sue ricchezze.

LEGGI ANCHE —> Test dei pipistrelli: vedi l’intruso? Nessuno ci riesce

Per quanto riguarda Ezio ha deciso di confessare tutta la verità sulla bella Gloria, anche se ha paura che potrebbe perdere tutto quello che c’è stato tra di loro fino a questo momento.

Il suo segreto infatti, potrebbe essere rivelato in qualsiasi momento, anche perchè qualcuno ha ascoltato una sua conversazione.

Al paradiso, poi, viene ritrovato un bracciale con il nome di Stefania e la sua data di nascita, anche se non sappiamo ancora chi lo ha trovato, questo per lei potrebbe essere un vero e proprio shock.

Passando per Irene invece, continua ad essere alla spasmodica ricerca di una nuova inquilina, e Maria nel mentre continua a cucire il proprio vestito da sposa.

A Vittorio arriva la voce che la ditta Palmieri non sembra stia facendo l’impossibile per soddisfare gli americani.

Questo per l’imprenditore è veramente un colpo bruttissimo e nemmeno il ritorno a Milano di Flora sembra riuscire a donargli il sorriso nuovamente.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire come si evolveranno le tantissime situazioni che ci sono ancora in ballo.

L’appuntamento è sempre dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.