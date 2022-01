Proviamo a far insieme questo divertentissimo test stregato: osservate attentamente l’immagine, riuscite a trovare l’intruso?

Halloween e l’Epifania sono passati, ma possiamo comunque divertirci immergendoci in un’atmosfera un po’ stregata. Il test visivo che stiamo per proporvi è un’illusione ottica che nasconde un piccolo intruso. Davanti a voi potete vedere una massa di pipistrelli viola, eppure tra di loro c’è un piccolo brutto anatroccolo impercettibile. Il web ormai è pieno di questo genere di test, atti a mettere alla prova la nostra concentrazione visiva. Ovviamente chiunque si voglia cimentare in questo rompicapo, necessita di tanta (santa) pazienza. Siete pronti? Osservate attentamente l’immagine, riuscite a trovare l’intruso?

Test – La soluzione

Ebbene sì, in questa massa informe ed infinita di pipistrelli viola, si nasconde un buffo animaletto senza ali, molto particolare, piccolino e praticamente impercettibile. Se state leggendo questo paragrafo, è perché non siete riusciti nell’impresa. Vi diamo un indizio: focalizzate lo sguardo alla vostra destra. L’avete trovato? Ecco la soluzione!

Tra i rompicapi più famosi che seguono sempre questo genere di illusioni ottiche, non possiamo non citare le adorabili vignette dell’ungherese Dudolf. Se questo genere di test vi appassiona, potrete cercare il nome del vignettista su Google e vi appariranno moltissimi test visivi molti simili a questo. Alcuni saranno più facili, altri più difficili, altri ancora saranno praticamente impossibili. Nonostante questo, non smettete mai di mettere alla prova la vostra mente, perché con il tempo e l’esercizio avrete la possibilità di diventare sempre più acuti, svegli e veloci nel trovare la soluzione dei test proposti. Ad esempio, il test dei pipistrelli risulta impossibile agli occhi di moltissime persone. E voi? Eravate riusciti a trovare il piccolo mostriciattolo?