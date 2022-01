Love is in the air anticipazioni: Eda e Serkan sono in guerra

Vediamo insieme che cosa succede nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la nostra amata soap opera turca.

Anche oggi, 11 gennaio, abbiamo modo di assistere ad una nuova puntata per quanto riguarda Love is in the air.

Dove sembra che ci aspetti l’inizio di una guerra tra i due protagonisti per la piccola Kiraz, ma vediamo meglio i dettagli insieme.

Iniziamo con il dire che Serkan ha preso molto seriamente il suo nuovo ruolo di padre e sta cercando di recuperare tutto il tempo perso.

Eda e Serkan opinioni completamente diverse

La piccola Kiraz, però non è una bambina affatto semplice ma si lascia viziare da Serkan che sta facendo di tutto per lei.

Riceve quindi regali sempre più costosi e spetta ad Eda il ruolo della mamma cattiva che deve iniziare a dire di no.

Ma Eda non vuole assolutamente che la figlia esageri in questo momento, perchè lei si è sempre occupata di tutto facendole da madre e da padre.

Serkan però non ha capito il modo di essere genitore di Eda e continua a consegnare alla piccola tutto quello che chiede, anche se la mamma le aveva detto di no.

La situazione potrebbe degenerare a momenti ed Eda ha bisogno che capisca il bel imprenditore che così non sta conquistando il cuore di Kiraz.

Decide quindi di organizzare una cena a quattro con Pirili ed Engin per parlare di come si educano i figli.

Ma i quattro hanno idee completamente una diversa dall’altra mentre ad andare d’amore e d’accordo sono Kiraz ed il piccolo Can.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire come si svilupperà questa complicata situazione tra Eda e Serkan, e soprattutto se l’imprenditore farà finalmente breccia nel cuore di Kiraz.

L’appuntamento è sempre dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.