Maneskin: nelle fotografie sono irriconoscibili, prova a guardare

Maneskin, nelle fotografie pubblicate sono irriconoscibili: prova a guardare per vedere se riconosci i membri della famosa band.

Sembra ormai lontanissimo il tempo in cui, per fare musica, i Maneskin sfruttavano le strade romane; ormai non c’è persona che non conosca la band romana, che ha ottenuto nell’ultimo anno un successo a livello internazionale.

Prima Sanremo, poi l’Eurovision e infine diversi altri premi e concerti in giro per il mondo; un successo dirompente, che la band vuole mantenere anche in questo 2022. Ma li riconoscete in queste foto? Prova a guardare continuando a leggere.

Maneskin, nelle fotografie del passato sono irriconoscibili: guarda

Per augurare a tutti un buon 2022 (con la speranza, per loro, che a livello lavorativo possa essere come il 2021) i membri della band hanno deciso di realizzare un post speciale per tutti i loro fan.

Infatti Damiano, Ethan, Victoria e Thomas hanno pubblicato su Instagram alcune foto che li ritraggono diversi anni fa, addirittura da bambini, quando la provocazione e la musica energica erano ancora lontane.

“Questi 4 bambini sono arrivati alla fine del 2021. Augurando a tutti voi un felice anno nuovo” scrivono in inglese nella didascalia del post, che racchiude le quattro foto dei membri della band da bambini.

Non particolarmente difficile capire chi sia chi, tanto che pare evidente che la piccola bambina bionda con gli occhi azzurri non può che essere la bassista Victoria; il frontman Damiano ha invece scelto per lui una foto che lo ritrae già piccolissimo con la sigaretta in bocca (spenta, ovviamente).

Tantissimi i mi piace al post, così come i commenti da fan di tutto il mondo che hanno apprezzato tantissimo l’idea della band; l’augurio è che il 2022 possa vederli trionfare ancora in giro per il mondo, portando a tutti l’energia della loro musica e il loro messaggio sociale che abbatte completamente tutti gli stereotipi di genere.