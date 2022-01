Belen ha sempre dimostrato di avere stile e buon gusto nel vestire, ma non immaginerete mai dove la modella va a fare shopping!

La nota modella argentina è solita ricevere moltissimi complimenti per il suo look e per il suo buon gusto, tanto che moltissime donne prendono ispirazione dai suoi post di Instagram per la realizzazione di outfit sensuali. Tuttavia, è altrettanto noto il patrimonio posseduto dalla conduttrice di Tu si que vales!, motivo per il quale molti followers cercano di riprodurre i look di Belen attraverso capi più economici. Si potrebbe pensare infatti, che la Rodriguez vada a fare shopping in Via Monte Napoleone a Milano, acquistando capi di alta moda: Armani, Gucci, Desquared, Valentino…insomma, è impossibile per una persona comune indossare qualcosa che abbia attirato l’attenzione e il desiderio di Belen Rodriguez. Invece sembra che la modella vada a fare shopping in un negozio totalmente inaspettato e – soprattutto – accessibile a chiunque.

Belen va a fare shopping da Zara!

In questo momento, la famosissima showgirl argentina si trova in Uruguay in compagnia della sua hairstylist. Le voci sulla presunta crisi con Antonino diventano sempre più consistenti, dato che i due non si mostrano più insieme sui social da moltissimo tempo. Durante le festività natalizie infatti, tutti hanno notato la mancanza di Spinalbese, il quale ultimamente pubblica immagini solo con la figlia Luna Marì. Tornando però ai look della modella, pochi giorni fa, Belen aveva pubblicato l’ennesimo post in posa e il suo cappotto ha attirato l’attenzione dei followers. Molte infatti le hanno chiesto dove l’avesse acquistato e la risposta ha lasciato il web senza parole.

Ebbene sì, non stiamo parlando di Armani, né di Gucci, né tantomeno di Valentino…il cappotto che ha conquistato le seguaci della modella è firmato Zara! A quanto pare, Belen Rodriguez – di tanto in tanto – va a fare shopping in negozi accessibili anche per noi comuni mortali. Il cappottino grigio scuro costa solo 99,95 euro ed è acquistabile anche online tramite l’applicazione associata al negozio. Insomma, buone notizie per le fan dello stile della showgirl: questa volta potrete indossare un capo scelto direttamente da Belen Rodriguez!