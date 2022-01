Secondo le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita, si arriverà alla fine di Bellita. Ecco cosa succederà

Sarà una puntata drammatica quella del 10 gennaio 2022. Una Vita, la soap opera spagnola che ha fatto appassionare milioni di telespettatori italiani, riparte con un episodio commovente. Dopo il salto temporale degli scorsi episodi, arriva la fine di Bellita.

È la scomparsa di Bellita la rivelazione sorprendente che ci portano le nuove anticipazioni di Una Vita. Nella prossima puntata, infatti, andrà in scena una delle puntate più drammatiche e commoventi dell’intera soap opera. Ecco cosa succederà.

Arriva la fine di Bellita. Il quartiere è scosso per la perdita

Nella prossima puntata di Una Vita, andrà in scena un salto temporale in cui verrà annunciata la fine di Bellita. La tragica scomparsa della Dominguez sconvolgerà i suoi parenti e tutto il suo quartiere, dove aleggia un alone di incredulità e disperazione.

Si tratta infatti di un addio inaspettato, che nasconde un velo di mistero e inquietudine. Non ci sono state, infatti, avvisaglie che potevano presagire la scomparsa della cantante e, durante la prossima puntata, non verrà svelato il motivo della dipartita.

La storia, infatti, inizia con la partenza di Emilio e Cintia per l’Argentina, mentre Josè e Bellita annunciano a tutti l’intenzione di lasciare il quartiere. Cintia ha mandato una lettera ai genitori in cui spiega di essere incinta e Bellita, quindi, decide di raggiungerla, insieme alla sua domestica Alodia.

Tuttavia, la puntata compie un breve salto temporale e riporta i telespettatori nel famoso quartiere spagnolo. Bellita, infatti, è tornata dall’Argentina ma è in un letto. A questo punto, Josè annuncia la dipartita della moglie, scomparsa durante il sonno.

Ma ad insospettire i telespettatori sarà la fretta di chi organizzerà i funerali, come se volesse nascondere l’accaduto o (forse) la causa. Ma questo atteggiamento non passerà affatto inosservato e ci sarà chi inizierà a insospettirsi.

Durante la veglia funebre, infatti, Josè risulterà essere sorridente e spensierato e si mostrerà accanto alla domestica Alodia. I due sembrano infatti avere una strana confidenza e, di lì a poco, verranno scoperti da Rosina, mentre scherzano felici.