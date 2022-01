Dispenser gel: è la cosa con più germi che potete toccare

Vediamo insieme la notizia che ha lasciato tutti sotto shock, ovvero il dispenser per il gel sanificatore è la cosa con più germi!

Da quando è iniziata la pandemia per il Covid 19 il gel con la soluzione per sanificare le nostre mani è praticamente ovunque.

Ma da una recente ricerca si è capito che lui è la cosa che ha il maggior numero di germi, vediamo bene insieme tutte le informazioni.

Questa indagine è stata effettuata da Chicopee, un marchio molto conosciuto per le pulizie professionali sui posti di lavoro, e la ricerca è stata riportata anche da fanpage.

Dispenser gel: è l’oggetto con più germi!

Tra gli oggetti che utilizziamo e che hanno un maggior numero di batteri e germi c’è proprio il dispenser per il gel che ci sanifica le mani, perché ovviamente super utilizzato.

Per capire quali oggetto fossero maggiormente a rischio di contaminazione, ovviamente sono stati fatti numerosissimi tamponi e successivamente è stata fatta anche una sorta di lista.

Iniziamo quindi con elencare questa particolare lista, che ci lascerà ovviamente senza parole, la cosa maggiormente a rischio sono i mouse dei pc con ben 580 colonie tra funghi e batteri.

Successivamente troviamo il bollitore, che molto spesso si trova in alcuni uffici e che viene molto utilizzato.

Sono state rilevate ben 336.6 colonie in formazione, e poi troviamo il frigorifero con 130 colonie batteriche.

Ma quello che stupisce è proprio il contenitore con il gel per sanificarsi le mani che ne presenta al suo esterno ben 175.5 colonie.

Incredibilmente quello che si pensa l’oggetto con più colonie che si potevano trovare, ovvero la tavoletta del Wc ne presenta un numero 11 volte inferiore al mouse del computer.

Molto probabilmente questo dipende dalle pulizie che vengono fatte molto più spesso con prodotti ad hoc per evitare il profilarsi di germi e batteri.

Quindi quando prendiamo il gel dai vari distributori che troviamo in giro, una volta che lo vogliamo far agire sulle nostre mani, stendiamolo molto bene e facciamolo assorbire in tutte le parti che sono entrate in contatto anche con il distributore.

Altrimenti l’azione sanificatrice del gel è praticamente nulla e possiamo essere aggrediti ugualmente dai germi o dai vari batteri presenti.