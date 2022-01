Se avete un calendario del 2011 potete riutilizzarlo perchè corrisponde esattamente a quello del 2022. Ecco tutte le festività ed i ponti.

Il 2022 finalmente è arrivato! Chi non ha un parente, un nonno, un papà, uno zio che appena si apre l’anno nuovo si mette con il calendario alla mano per calcolare tutti ponti e le ricorrenze in modo da avere una panoramica generale e capire quanti viaggi si possono fare e quando.

Con l’emergenza del Coronavirus però dovremmo sperare che le restrizioni ci permettano di muoverci in sicurezza e che le mete scelte siano preferibilmente in zone bianche…

Il 2022 è un anno all’insegna del relax perchè porta con sé una piacevole notizia: è pieno zeppo di ponti! Non finisce qui, vi sveliamo un’altra piccola curiosità. Se avete ancora un calendario del 2011 potete riutilizzarlo perchè corrisponde esattamente con quello del nuovo anno.

Calendario 2022: ponti e festività

Epifania: giovedì 6 gennaio. Volendo si possono unire i giorni fino alla domenica per avere un fine settimana più lungo con un ponte di 4 giorni.

Carnevale: la settimana centrale va dal 21 febbraio. Si organizzano mini settimane bianche o brevi vacanze.

Pasqua: domenica 17 aprile.

Festa della Liberazione: lunedì 25 aprile. Unendo al weekend precedente, da sabato a lunedì si crea un mini ponte di tre giorni. L’ideale tempo permettendo sarebbe qualche passeggiata o escursione in mezzo alla natura, meglio ancora visitare qualche città dove non si è ancora stati.

Festa dei lavoratori: domenica 1 maggio. Non sarà un’occasione di ponte.

Festa della Repubblica: da giovedì 2 al domenica 5 giugno.

Ferragosto: lunedì 15 agosto. Volendo si può unire al weekend precedente quindi verrebbe fuori un ponte di 3 giorni (da sabato a lunedì) per cui chi non ha le ferie può approfittarne.

Tutti i Santi: martedì 1 novembre offre un ponte di 4 giorni a partire da sabato 29 ottobre.

L’Immacolata: giovedì 8 dicembre. Ideale allungare il ponte fino a domenica e regalarsi una mini vacanza, magari sulla neve o nelle città più belle nel periodo natalizio.

Vigilia, Natale e Capodanno: sabato 24 e domenica 25 dicembre. La fine dell’anno cade di sabato.

