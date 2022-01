Love is in the air anticipazioni: Kiraz scompare nel nulla!

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per la giornata di oggi della nostra amatissima soap opera turca, ed in modo particolare per lei.

Anche oggi, 5 gennaio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Love is in the air, dove il personaggio principale in questo momento è la piccola Kiraz.

Cerchiamo quindi di capire che cosa le sta succedendo e cosa decide di fare il bel imprenditore della ArtLife.

Iniziamo con il dire che sembra che Serkan abbia preso finalmente la decisione sulla sua paternità.

Kiraz scompare nel nulla: tutti preoccupati

Dopo la bruttissima malattia che lo aveva colpito, sembrava non volesse nulla a che fare con i bambini, ma quando il dottore gli ha rivelato che non ci saranno nuovamente problemi il bel architetto è stato più tranquillo.

Decide infatti di voler rivelare alla piccola Kiraz che è lui il padre, ma proprio mentre la sua festa di compleanno si avvicina, non si trova più la bambina!

Ovviamente, Serkan, si preoccupa moltissimo di perdere Kiraz, che ha appena saputo essere sua figlia, ed organizza le ricerche.

Normalmente la piccola non si allontana mai dalla madre e non sparisce nel nulla, fortunatamente grazie a Can, ovvero il figlio di Piril ed Engin, Sekan ed Eda capiscono dove si trova.

La piccola infatti sta lanciando un palloncino con la speranza ed il forte desiderio di vedere il padre!

Serkan, vede la piccola triste e per questo motivo decide di pararle e di raccontare che è lui il padre che tanto aspetta.

La piccola, non vuole spengere le candeline della sua torta, ma Serkan gli fa una sorpresa bellissima ovvero si presenta alla festa vestito da astronauta e le rivela che è il padre.

Non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda su Canale 5 alle 16.55 circa per vedere come reagirà la piccola!