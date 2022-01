Ecco le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita: Felipe è sotto tortura a Genoveva non dice nulla

Ancora una puntata al cardiopalma quella che, il 5 gennaio 2022, andrà in onda su Canale 5. La soap opera spagnola continua a regalare emozioni ai suoi fan e gli intrighi dei personaggi si fanno sempre più intrecciati e complessi. Uno dei protagonisti, infatti, è in grave pericolo.

La prossima puntata di Una Vita mostrerà quali sono le intenzioni di Santiago e con quali modalità vorrà attuare il suo piano. Felipe è sotto tortura e il Becerra non intende fermarsi. Tuttavia Genoveva non dice nulla e non cade nella trappola del giovane.

Felipe è sotto tortura. Cosa farà Genoveva?

Dopo aver fatto pace e chiarito le sue intenzioni, Felipe ha promesso una nuova luna di miele a Genoveva. Una proposta che la dark lady ha gradito tantissimo, tanto da far riaffiorare con entusiasmo la sua fiducia nei confronti dell’avvocato.

Felipe, infatti, ha dimostrato di provare dei veri sentimenti nei confronti della Salmeron e Genoveva ha quindi deciso di fidarsi di lui. Genoveva ha quindi accettato di vivere una seconda luna di miele e partire da lì a breve. Ma non tutto è andato secondo i piani.

Alle loro calcagna, infatti, c’è Santiago. Il Becerra ha origliato le conversazioni della coppia e ora è convinto che Felipe era d’accordo fin dal principio con Genoveva per l’assassinio di Marcia. Questo ha fatto scattare l’ira di Santiago, che ora vuole vendetta.

Una volta giunti quasi a destinazione, Felipe e Genoveva vengono rapiti da Santiago, deciso a metterli sotto torchio pur di ottenere preziose informazioni. Il Becerra porterà la coppia in un vecchio casolare abbandonato e annuncerà le sue violente intenzioni. Il suo obiettivo è quello di ottenere una confessione sull’omicidio di Marcia.

Felipe è sotto tortura, Santiago, infatti, decide di iniziare dall’Alvarez Hermoso e non mostra alcuna pietà. L’avvocato viene legato e messo sotto torchio e minaccerà Genoveva di ucciderlo se non confesserà l’omicidio di Marcia. Ma la dark lady rimane impassibile e non parlerà.

Intanto Antonito scopre che i regali ricevuti sono di un certo Solano. Si tratta di un rappresentante di una compagnia di estrazione mineraria molto importante. L’uomo capisce che si tratta di corruzione e si sentirà sotto pressione. Riuscirà a liberarsi da questo fardello?