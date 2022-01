Diana Del Bufalo: triste per quello che è successo, parla finalmente lei

“Sono dispiaciuta”: dopo tutte le polemiche suscitate attorno a Diana Del Bufalo, lei stessa rompe il silenzio chiedendo scusa sui social.

Diana del Bufalo è un’attrice e cantante romana molto nota. Lei ha il canto nelle vene. Avrà sicuramente ereditato questo talento dalla madre, Ornella Pratesi, grande soprano lirico. Partecipando ad Amici di Maria De Filippi (categoria cantanti), infatti, è diventata molto famosa.

Nei giorni scorsi la Del Bufalo si è trovata al centro di numerose polemiche legate alla pandemia del Coronavirus. Si tratta di un tema che non ci abbandona mai e di cui si sente parlare spesso. Diana, come tanti altri, ha espresso la propria opinione a riguardo, in una diretta sul proprio profilo Instagram, muovendo delle critiche nei confronti dei vaccini.

Diana Del Bufalo ed il messaggio di scuse dopo le polemiche

Dopo l’episodio che ha suscitato molte chiacchiere ed ha visto la Del Bufalo al centro delle polemiche, lei stessa rompe il silenzio, pubblicando una storia sul suo profilo Instagram, scusandosi con tutti quelli che si sono offesi per via delle sue opinioni sul Covid-19.

“[…] sono profondamente dispiaciuta se molti di voi si sono sentiti offesi dalle mie parole.”

Così scrive Diana nel messaggio e sottolinea che esprimendo una sua frustrazione, riferita al periodo che si sta passando, non aveva la minima intenzione di generalizzare rispetto alle vaccinazioni:

“[…] Tema su cui per altro non ho nessuna competenza specifica.”

“Il mio sfogo, forse per molti fuori luogo” Diana fa ammenda e rasserena i suoi follower

Nell’intervento dichiara, inoltre, che il suo era solo uno sfogo del momento scaturito dal peso di questa difficile situazione. Siamo tutti degli esseri umani e come tali, in certi casi, possiamo mostrare delle fragilità proprio come Diana.

Ospite dalla Fialdini un paio di giorni fa ha manifestato apertamente di non essere vaccinata affermando di essersi sempre controllata facendo tamponi (rapidi e molecolari), per evitare di mettere in situazioni sconvenienti altre persone.

“Farò sempre quanto in mio potere per essere una persona responsabile.”

Il messaggio si conclude con un augurio indirizzato ai propri follower, per l’inizio del nuovo anno.