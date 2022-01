Isola dei famosi, ecco l’ex gieffina super conosciuta: anche lei farà parte del gruppo di naufraghi di questa nuova edizione.

Manca solamente qualche mese al via per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ancora una volta su Canale 5 e condotta da Ilary Blasi; una volta che sarà finita la sesta edizione del Grande Fratello Vip, sarà tempo di partire in una nuovo avventuroso percorso con nuovi vip naufraghi.

Come sappiamo, nella squadra dei concorrenti sono già presenti Olga Plachina, Luigi Riva e Loredana Lecciso insieme alla giovanissima figlia Jasmine Carrisi; stando a quanto riportato di recente, vedrà però anche l’ex gieffina super conosciuta.

Isola dei Famosi, l’ex gieffina super conosciuta tra i naufraghi: ecco chi è

A distanza di pochi mesi dalla partenza, il reality della Blasi suscita parecchia curiosità; non è quindi strano che la rubrica Ah saperlo di Alberto Dandolo, sul magazine Oggi, abbia recentemente fatto il punto della situazione sui concorrenti.

Stando a quanto si legge, pare ormai certa l’entrata nel cast della prossima edizione di un ex gieffina ben nota al pubblico e, tra l’altro, espertissima di reality show; in Honduras potrebbe infatti sbarcare anche Dayane Mello, recentemente protagonista della cronaca per il presunto stupro all’interno del programma brasiliano La Fazenda.

La modella sarebbe una seria candidata, tanto che nei corridoi di Cologno Monzese si vocifera di come la Mello sarebbe prossima ad essere protagonista di “un programma di punta del Biscione“, proprio L’Isola.

Chi invece pare completamente fuori dai giochi, secondo Dandolo, è Lucas Peracchi: l’ex tronista di Uomini e Donne pare essersi candidato, ma è stato rifiutato dalla produzione.

Peracchi, dopo la burrascosa storia con Mercedesz Henger, ha voglia di rimettersi in gioco in tv, tanto da essersi proposto anche al Grande Fratello Vip; almeno per quest’anno però, pare proprio non ci sarà spazio per lui nei reality Mediaset. Nelle prossime settimane sicuramente ne sapremo di più sul programma, ma anche quest’edizione de L’Isola dei Famosi promette grandi nomi e spettacolo.